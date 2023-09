Yanina Latorre destruyó a Carmen Barbieri con una demoledora acusación

Un picante fuego cruzado se desató entre Yanina Latorre y Carmen Barbieri, luego de que la conductora disparara contra la panelista por haber dicho que se rió de Sofía Aldrey por la infidelidad de Fede Bal. Y ahora, la integrante de LAM (América) redobló la apuesta con una demoledora acusación contra la líder de Mañanísima (Ciudad Magazine).

"Nadie habló de ella. Yo no me voy a poner a tu altura, Carmencita. Porque cuando vos sos conductora y encarás una cámara insultando, diciendo estúpida, tarada, cornuda... eso te grafica, muestra tu verdadera personalidad. Te hacés la copada y no lo sos", arremetió Yanina Latorre contra Carmen Barbieri en LAM.

Carmen Barbieri y Yanina Latorre están en medio de un intenso fuego cruzado. Foto: Captura TV.

Luego, la panelista agregó tajante: "Yo nunca hablé de tus cuernos, ni de que Santiago te dejó con una deuda, que le limpiaste el culo mientras tenía una enfermedad y él te garcaba, te dejó con una deuda, te afanaron entre todos, y siempre me compadecí, te ayudé y me inmolé".

Pero eso no fue todo, Latorre recordó la denuncia por violencia de género contra el hijo de Barbieri y disparó: "Me dejé operar, me hacían creer que Barbie era una tóxica, y yo como una pelotuda defendía a tu hijo, acusado de golpeador".

Además, Yanina Latorre aseguró que es mentira que Carmen Barbieri es sorora con Sofía Aldrey y acusó de manera demoledora: "No te hagas la buena con Sofía, hoy hablé con ella, porque dijiste 'la amo, hablo con ella...'. Y me dijo: 'No solo que jamás me llamó ni me habló, sino que me bloqueó el primer día'. ¿Entonces de qué defensa hablás?".

Finalmente, Latorre cerró contundente: "Me las comí a todas, hoy fui cadena nacional, y cada vez que abro la pu... boca, ustedes todas se enloquecen y lo único que hacen es llenar sus programas de mie... conmigo. No hagas campaña para tu programa de El Trece a costa mía. Te burlaste de Sofía Aldrey y ¿sabés por qué te enojás? Porque sabés que tengo razón".