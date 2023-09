La lapidaria frase del hermano de Mariana Nannis: "Es una..."

Nadie del clan Caniggia parece poder escaparle a las polémicas y a los escándalos en el último tiempo. Ahora, la protagonista es Mariana Nannis. No por algo que haya dicho ella, sino por su hermano, Gonzalo Nannis, quien salió a destrozarla en televisión.



En el programa Bien de Mañana, el hermano de la mediática salió a hablar de la terrible disputa que mantiene con su hermana y su padre por la herencia de una casona ubicada en el barrio de Olivos.



En ese marco, Gonzalo Nannis contó que mientras estuvo internada por una riesgosa operación, Mariana Nannis lo llamaba por teléfono sólo para hablar de cuestiones referidas a la herencia. “Es una infradotada”, dijo, de manera durísima, en el programa de Canal 13.



“Tuve peritonitis. Me habían operado. Él me dio una paliza y me abrió la herida. Con los años se me pegó con los intestinos y yo nunca me enteré”, contó en el programa que conduce Fabián Doman.



Sobre el trato que mantuvo con Mariana Nannis durante ese tiempo, Gonzalo Nannis comentó: “Me llamaba todos los días y yo casi la palmo. Ella sólo me hablaba por el tema de la casa, por la herencia”.



En todo momento de la charla con Fabián Doman, Gonzalo Nannis se mostró muy enojado tanto con su hermana como con su padre, a quien le reprochó situaciones de maltrato con su madre. “¿Seguís pensando que tu papá la quiso matar?”, le preguntó el conductor.

Mariana Nannis y su hermano Gonzalo.



“No sé, se tuvo que tirar por el balcón. Agarró las sábanas, tiró la cama de bronce contra la ventana y se tiró”, respondió el hermano de Mariana Nannis. “A mí me dio una paliza que casi me muero después de 42 años”, agregó.



“Mariana también se tiró por la ventana”, reveló Gonzalo Nannis. “Mi papá no era adicto. Se tomaba una copa de vino y le pegaba para otro lado. A mis 17 años lo agarré del cuello porque le quiso levantar la mano a mi vieja en la cocina. Ella me dijo que lo soltara porque lo estaba matando”, cerró.