La fuerte decepción de Romina Uhrig en el Bailando 2023

A diferencia de sus ex compañeros de la casa de Gran Hermano, el arranque de Romina Uhrig en el Bailando 2023 no es para nada el que ella hubiese esperado en la previa. A un primer baile deslucido le sumó una fuerte decepción.



Sucede que la performance de la ex diputada no fue del todo satisfactoria en su debut, algo que puede pasar, lógicamente, por los nervios del estreno en un programa de la magnitud mediática que tiene el show de Marcelo Tinelli.



Sin embargo, cuando Romina Uhrig tenía todo listo para redimirse en su segunda aparición en la pista, se llevó una terrible decepción que, al parecer, por lo que cuentan muchos, fue difícil de digerir en el momento.



Es que, por falta de tiempo, algo que ocurrió innumerable cantidad de veces históricamente, la ex participante de Gran Hermano se quedó sin bailar. No obstante, no sólo se fue enojada por no haber podido mostrar en la pista todo lo que preparó, sino también porque fueron a verla sus hijas.



Según revelaron en las redes sociales de LAM, Romina Uhrig se fue “re caliente” porque había ido sus tres hijas y hasta Walter Festa, su pareja, estaba en el piso esperándola para apoyarla en el segundo ritmo que llevaba a la pista.

Romina Uhrig se fue muy enojada del Bailando 2023.



Lógicamente, en las redes sociales opinaron en todos los colores sobre el fuerte enojo y la decepción de Romina Uhrig por haberse quedado sin bailar. Como siempre, hubo gente que la criticó y también gente que la defendió.



“Es insoportable esta mujer”, “bienvenida al show. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa”, “el marido la mufó”, dijeron algunos de los usuarios. Por su parte, entre los comentarios a favor, expresaron: “No es para menos, fue mucha gente a verla”, “siempre lo mismo con Tinelli”, “son muy malos con ella”, “es una falta de respeto”.