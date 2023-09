Carmen Barbieri rompió en llanto y le hizo una dura advertencia a Yanina Latorre

En medio de una serie de acusaciones cruzadas, Carmen Barbieri rompió en llanto este viernes en Mañanísima (Ciudad Magazine), y le hizo una dura advertencia a Yanina Latorre.

Indignada entre otras cosas, por la forma en la que Yanina Latorre habló sobre la enfermedad que atravesó Santiago Bal, Carmen Barbieri recriminó: "¿Cómo dice que yo le limpiaba el culo, cómo dice esto de un hombre que está muerto, el papá de mi hijo que no se puede defender? ¿Cómo permiten esto? ¿Cómo lo permite Ángel que ella hable así o que te maltrataba como te maltrataba? ¿Cómo permite el canal?".

Yanina Latorre quedó en medio de un fuego cruzado con Carmen Barbieri. Foto: Captura TV.

Luego, Barbieri siguió contra Latorre remarcando "Un hombre que sufrió tantos años cáncer. Murió en mis brazos. Sí, me engañó; me separé. Sí, murió en mis brazos el padre de mi hijo... ¿Cómo permiten que esta señora siga ensuciando la vida de la gente? ¿Cómo permiten que gane un sueldo en un canal?".

Además, Carmen Barbieri le advirtió a Yanina Latorre que iniciará acciones legales en su contra."Cómo le falta el respeto a mi hijo de la manera en la que habla, cómo habla de un hombre que está muerto... No tiene respeto por nada, ni por nadie. Esta no te la voy a perdonar, me estás haciendo pasar un mal momento hace ya varios años. Vos sabés que todo lo que voy a ganar, porque voy a ganar, va para mis compañeros que viven en la Casa del Teatro", sentenció.

"Estoy nerviosa, estoy indignada. Este es mi ambiente, no es el tuyo, yo nací en este ambiente. Yo nunca le arruiné la vida a nadie, ni me metí en la cama de nadie. Mi trabajo es digno", siguió Barbieri contra Latorre.

Por último sobre la acusación de la panalista de LAM (América), referida que la conductora se burló de Sofía Aldrey, luego de las infidelidades de Fede Bal, Carmen Barbieri reaccionó: "Y no dije que yo hablo todos los días con Sofía, yo la bloqueé cuando expuso los chats. Yo la respeto, respeto su trabajo y siempre he admirado su trabajo, pero si quieres seguir lastimándome, acá está mi abogado. Sí, me estás dañando. ¿Estás contenta? Sos feliz con eso?... Porque con la vida no sos feliz, sí, yo sé porque yo sé muchas cosas de vos. Si sos feliz dañando a una persona y verla llorar, debes estar riéndote... Me estás lastimando mucho, cuidate por favor".