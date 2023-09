Qué rating logró el Bailando 2023 este miércoles con la participación de Eva Bargiela

La segunda gala del Bailando 2023 comenzó este lunes y aquellas parejas que tuvieron la suerte de quedarse en el programa de Marcelo Tinelli, hacen su mayor esfuerzo para pasar a la siguiente fase del certamen.

Este miércoles, Romina Uhrig; Eva Bargiela; Luciano "El Tirri"; y Lola Latorre, dijeron "presente" en el concurso de baile. Una de las parejas que más se destacó en la noche fue la de Bargiela y Uriel Luna Sambrán, quienes bailaron hits del pop de la década del 2000, específicamente Te Aviso, Te Anuncio (Tango) de Shakira, tema del año 2001. Los bailarines obtuvieron un 10 como puntaje.

Mirá la performance de Eva Bargiela y Uriel Luna Sambrán en la segunda gala del Bailando 2023

Algo que no pasó desapercibido fueron sus comentarios acerca de su escandalosa separación con Facundo Moyano, con quien había contraído matrimonio en 2021. El conductor la recibió en la pista y le consultó acerca de este duro momento que atraviesa.

"La verdad es que no es que yo me enteré por la tele que estábamos separados o en crisis. Estábamos mal, veníamos distanciados desde unos días antes de que arranque el programa. A mi lo que que si me sorprendió fue que el lo diga en la tele", comentó la influencer acerca de su separación.

Y agregó: "Yo quería disfrutar esto al máximo, no quería estar acá haciendo una previa hablando de esto, quería hablar de otras cosas, no se, de lo que sea. Me toca hoy pasarlo así, bastante angustiada, pero nada, poniéndole onda", expresó afligida Eva Bargiela.

Eva Bargiela junto a Uriel Luna Sambrán, su compañero de baile. Créditos: captura de pantalla Instagram Uriellunasambran.

La participación de la modelo en el Bailando 2023 le valió al certamen de baile un rating de 7,7 puntos de rating, siendo el cuarto programa más visto de este miércoles. El primer lugar lo obtuvo Got Talent con 13,5 puntos; el segundo la novela turca Traicionada con 9,9 puntos; y el tercero Telefe Noticias con una marca de 9,1 puntos de rating. Por último, el quinto puesto se lo llevó otra novela turca, Todo por mi hogar, que hizo 7,2 puntos.