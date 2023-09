Qué dijo L-Gante cuando le preguntaron si jugaría al fútbol con Mauro Icardi

Hace unos días, luego de pasar tres meses encarcelado en la DDI de Quilmes, L-Gante volvió a instalar en agenda su mediático romance con Wanda Nara al revelar que era verdad que habían tenido una relación. En su momento, Mauro Icardi reaccionó muy picante desde Estambul, Turquía.

Y ahora, L-Gante descolocó al staff de Poco Correctos (El Trece) al evaluar a Mauro Icardi como jugador de fútbol. La situación se dio luego de que Ronnie Arias le hiciera su pregunta “poco correcta” por la que pasan todos los invitados al programa que conducen el Pollo Álvarez y Chino Leunis.

“¿Lo ponés a Maxi Icardi de nueve?”, le lanzó Ronnie, con fallido incluido, mezclando los nombres de las parejas de Wanda Nara, Maxi López, el ex, e Icardi, el actual. Elián Valenzuela aprovechó las risas en el estudio, recogió el guante y preguntó, con humor: “¿Quién es Maxi Icardi? ¡Era Mauro con pelo rubio!”.

Entonces Arias se corrigió y reformuló, cortito y al pie: “¿Lo ponés a Mauro Icardi de nueve?”. Sin dudar, el cantante de cumbia 420 dejó en claro que, a la hora de patear la pelota, confiaría en el marido de Wanda. Y respondió, sin vueltas: “¿En el partido? Sí, jugadorazo”.

L-Gante estuvo en Poco Correctos con su hija Jamaica. Captura TV.

Poco después de su liberación, el músico fue entrevistado por Julio Leiva en Crossover (Vorterix) y confirmó que había sido verdad que con Wanda hubo algo más que una amistad entre octubre y diciembre de 2022, cuando la empresaria y su marido estaban en un impasse de su relación.

La confesión se dio luego de que L-Gante indicara que Tamara Baéz, la madre de su hija Jamaica, fue su única novia oficial. Entonces, el joven agregó lo que todos querían escuchar de su boca: “Después lo más cerca que tuve de una relación fue Wanda y hasta ahí”.

L-Gante destacó al marido de Wanda Nara como deportista. Instagram Mauro Icardi.

Las primeras declaraciones de L-Gante tras salir de prisión

Además, el músico habló de sus días en la cárcel, un período que le sirvió para pensar, abrir su mente y “fortalecerse” a nivel personal. “Todo este tiempo me ayudó para organizarme de una manera más cuidadosa, pensando cada paso", aseguró sobre su estadía que definió como “tranquila”, en una celda normal, ni precaria ni VIP, como se dijo.

“Con Wanda está todo de diez, nunca me peleé con ella”, aclaró Elián, en tanto que sobre su ex novia, Tamara Báez, admitió que estaban “cada vez mejor” pero que no hay reconciliación.