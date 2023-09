Murió Michael Gambon, el actor que interpretó a Albus Dumbledore en Harry Potter

Michael Gambon falleció este jueves a los 82 años. El célebre actor, que será recordado por su papel del mago Albus Dumbledore en la saga cinematográfica de Harry Potter, padecía de una fuerte neumonía.

"Estamos destrozados por anunciar la pérdida de Michael Gambon. Amado esposo y padre, Michael murió pacíficamente en el hospital acompañado de su esposa Anne y su hijo Fergus, después de un brote de neumonía. Tenía 82 años", indica un comunicado firmado por su esposa, Anne Miller, y su hijo Fergus. Para finalizar, pidieron que se respete su privacidad y agradece los mensajes de "amor y apoyo".

Gambon nació en Dublin en 1940. Su larga carrera actoral comenzó luego de graduarse en la Royal Academy of Dramatic Art (RADA), en Londres Su ascenso a la fama fue en 1974, cuando participó en The Norman Conquest de Alan Ayckbourn. En su basta trayectoria fue merecedor de cuatro premios Bafta.

Gambon falleció este jueves a los 82 años.

Dentro de su filmografía se destacan películas como Gosford Park (2001), The Actors (2003), Sky Captain y el mundo del mañana (2004), El buen pastor (dirigida por Robert De Niro, 2006), The Good Night (2007), El discurso del rey (2010), Quartet (2012), King of Thieves (2018) o Judy (2019).

Sin embargo, siempre será recordado por su papel de Albus Dumbledore en la saga Harry Potter, el personaje creado por la escritora británica JK Rowling. Allí le tocó reemplazar a Richard Harris, quien le puso la piel al mago en los dos primeros filmes ('La piedra filosofal' y 'La Cámara de los Secretos'). Harris murió en 2002 y Gambon debió tomar el papel del mítico director de Hogwarts.

A partir de allí, le dio una impronta propia que comenzó en 'El prisionero de Azkaban' y se ganó el corazón de los fanáticos de la saga. Encarnó al gran mago, identificable por su larga barba, en 6 de los 8 filmes, entre 2004 y 2011,