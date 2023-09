La filosa respuesta de Yanina Latorre a la amenaza de juicio de Carmen Barbieri

Este jueves, Carmen Barbieri estalló contra Yanina Latorre, y deslizó una amenaza de juicio porque la panelista de LAM (América) le atribuye a la conductora haberse burlado de Sofía Aldrey por las infidelidades de Fede Bal.

"¿Quién sos para decir que yo me burlaba de Sofía Aldrey que la amo? ¿Qué estás diciendo?. La expareja de mi hijo. Es una mujer que amo, admiro y respeto. ¿Cómo me voy a burlar de Sofía Aldrey? ¡Estúpida! ¡Sos estúpida! ¡Tarada!", arremetió Carmen Barbieri contra Yanina Latorre.

Luego, la líder de Mañanísima (Ciudad Magazine) remarcó: "Nadie se burlaba de Sofía y del momento horrible que sufrió con mi hijo, y mi hijo con ella. No quisiera que se repita con otras personas, porque yo también pasé un momento terrible".

Además, Barbieri le advirtió a Latorre: "Ahora, yo voy a hacerte un juicio a vos. A vos y no sé a quién más de ahí (LAM) que está riendose de mis problemas con mi hijo. Y esto no fue una cosa seria, fue una joda loco. Si vos tenés humor, que no sabés... hay que dedicarse al humor. No entiendo por qué no me perdonan nada ustedes, por qué no se dedican a arruinarle la vida a otra gente y a mí me dejan en paz".

Carmen Barbieri apuntó contra Yanina Latorre. Foto: Captura de video Ciudad Magazine.

Por su parte, Yanina Latorre no se quedó callada y le respondió a Carmen Barbieri desde su programa en El Observador FM 107.9: "Dije que me parecía berreta que Carmen se burlara de este tema por Sofía y hoy Carmen medio... Para mí fue burlón, esta gente... Soy tan buena generando que les genero mucha bronca".

Finalmente, Latorre retrucó picante: "Y Carmen también me va a hacer juicio... Yo creo que todos quieren plata mía del botín futbolero. Chicos, a mí para sacarme un mango me tenés que operar".