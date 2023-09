Emir Abdul confesó el verdadero y preocupante motivo de su falta a Got Talent

El pasado martes 26 de septiembre, Got Talent tuvo la ausencia de una de sus figuras claves: Emir Abdul, jurado del programa junto a Florencia Peña; La Joaqui; y Abel Pintos. Lizy Tagliani ocupó su lugar esa noche y fue quien juzgó los talentos de cada participante.

En esa emisión, Peña bromeó sobre la falta del bailarín uruguayo en el jurado: "Estaba Emir cruzando para Montevideo y se le quedó la canoa". Sin embargo, nunca se supo en aquella transmisión del programa el porqué de su ausencia.

El bailarín no estuvo presente este martes en Got Talent. Créditos: Instagram Emirabdulgani.

Este miércoles, Emir Abdul habló en Instagram (@Emirbadulgani) sobre la verdadera razón de su falta a Got Talent y preocupó a sus seguidores con sus declaraciones

"Quiero contarles un poco mi ausencia de ayer. Cuando estábamos grabando, uno de esos días, estaba yendo al canal en el auto. El día anterior me había sentido mal, había hecho fiebre y, realmente, me dolían muchísimos los brazos, había empezado a entrenar. Era como todo un malestar, dolor de garganta y de cabeza", comenzó explicando el coreógrafo.

El jurado contó el motivo por el cuál no pudo ser parte de Got Talent esa noche. Créditos: captura de pantalla Instagram Emirabdulgani.

A raíz de esta situación, en su camino al canal, Emir Abdul terminó yendo al médico "para ver si tenía algo". El bailarín contó que estaba todo en orden, que le sacaron sangre para realizarle algunos análisis pero que su situación de salud se puso peor cuando los médicos quisieron examinar su abdomen. "No podía dejar que me tocaran porque me dolía muchísimo del lado derecho e izquierdo", expresó el artista.

Luego de unos minutos de espera, los especialistas le comentaron al jurado de Got Talent que era probable que se tratara de una peritonitis y que debía quedarse en la clínica. "Yo soy una persona súper responsable y me acuerdo que me dijeron que eso podía pasar de una apendicitis a una peritonitis y yo me podía morir", comentó el coreógrafo.

Lizy Tagliani fue quien juzgó a los participantes este martes. Créditos: Instagram Lizytagliani.

"Recuerdo que estaba todo el mundo esperando, se hacia tarde y yo firmé un acta por si me moría o me pasaba algo, que era mi responsabilidad. Y me fui al canal. Ahí yo me sentía, realmente, muy mal y encima mi cabeza pensaba en que me podía pasar algo", continuó diciendo Emir Abdul en su video. En ese momento, su manager se contactó con él y le dijo que "tenía que irse ya de ahí porque sino, no se lo iba a perdonar nunca" y Telefe decidió que Tagliani reemplazara a Abdul.

"Resulta que tengo la vesícula llena de piedras, me rompí fibras musculares en los dos brazos. Estuve varios días mal después de eso, pero bueno, al otro día seguí grabando normalmente" , contó el bailarín. Asimismo, comentó que seguirá siendo parte del jurado de Got Talent.