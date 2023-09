El Kuelgue presentará su nuevo disco en Mendoza

En el marco del estreno de su último disco "Hola Precioso", El Kuelgue vuelve a la provincia con un show en la Nave Cultural el próximo sábado 30 de septiembre a las 21hs. Santiago Martínez, voz y tecladista de la banda, habló sobre el concierto y la actualidad del conjunto en diálogo con MDZ Radio 105.5 FM. El integrante afirmó que la banda "le tiene mucho cariño a Mendoza, tenemos amigos y amigas, nos gusta ir a comer a algunos lugares, y obviamente el vino".

Sobre el nuevo lanzamiento, comentó: "El concepto de la peluca aparece muy presente en el disco, en distintas letras y momentos. Entonces hay como varios elementos que van apareciendo, también está lo teatral de alguna manera, son varias cosas que nos fuimos dando cuenta de que estaban presentes y que nos parecía que convergían bien en este concepto".

La banda presentará su nuevo disco "Hola Precioso". Instagram El Kuelgue.

"Muy pronto va a salir una canción con una colaboración especial. Es muy orgánica la persona que se va a sumar. Es una cantante, y creo que más de uno va a estar contento con ese mix. Las colaboraciones son un tema complicado para nosotros, porque si no es natural o no parece espontáneo, no nos interesa", sumó.

El Kuelgue cumplirá 20 años en 2024, ante esto comentó que "seguimos tocando lo que hicimos siempre, pero también uno va creciendo y va cambiando un poco. Recién escuchaba Circunvalación, y pensaba en el crecimiento del grupo estéticamente o también las decisiones que uno ve en un momento y toma otra en otro".

Escuchá la nota completa: