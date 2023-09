Marixa Balli le puso los puntos a Marcelo Tinelli y lo destrozó con una dura acusación

Este martes en LAM (América), Marixa Balli disparó contra Marcelo Tinelli y lo acusó de no haberla cuidado hace algunos días cuando la panelista estuvo como invitada en el Bailando (América). Con su habitual estilo frontal, la integrante del programa de chimentos que conduce Ángel de Brito le puso los puntos al líder del popular certamen.

El reciente paso de Marixa Balli en el Bailando coincidió con la rutina de humor que hizo la imitadora Fátima Florez en el ciclo de Marcelo Tinelli, situación que dejó a la invitada en una situación de incomodidad por el trato que le dieron.

Frente al equipo de LAM, Balli se sinceró sobre el impacto que le generó que Tinelli haya tocado al aire el tema del romance secreto que tuvieron ambos. "Me parece que él maneja muy bien la ficción, pero no puede manejar muy bien la realidad conmigo. Entonces, ya es un problema de él, que habla más de su situación”, disparó la panelista sobre los dichos del líder del Bailando.

Entonces cuando Ángel de Brito le sugirió a Marixa Balli que su presencia tal vez lo pone nervioso a Marcelo Tinelli, la artista y empresaria retrucó contundente: “Pero que no me invite. A una persona que querés, no la tratás así. Cuando estoy en vivo, él se pone en una postura y en una situación que no pasa cuando él habla con otras chicas, que hace como un acting. Yo soy respetuosa, porque yo nunca tuve nada que ocultar; sin embargo, callé y callé, porque a él no le convenía que yo hable en ese momento. Sin embargo, lo recuerdo con mucha felicidad. Los recuerdos no los voy a borrar. La pasé bien. No terminó mal”.

En tanto que sobre el motivo de su enojo con Tinelli, Balli explicó: “Creo que ese día no me dieron el lugar que merecía. Fue muy bajo, siento que me minimizó. Yo no pedí ir al Bailando”.

Luego Marixa Balli siguió contra Marcelo Tinelli: “No me gusta que él cuando habla conmigo diga una cosa y cuando está en su programa, cambia totalmente los papeles. Podrá tener amnesia, pero gracias a Dios, yo no pierdo la memoria. Sentí que se burló. Realmente prefiero que se olvide de mí y que no me nombre nunca más. Porque si me va a invitar es para que me ningunee. Me sentí mal desde el primer momento. Que el enterito no era de mi talle, que había perdido tiempo, que a nadie le moleste nada".

Marixa Balli pasó un mal momento hace días en el Bailando. Foto: Captura de video América TV.

Finalmente, sin ocutar su enojo Balli concluyó sobre Tinelli: “Yo me engancho en todas las bromas, pero que me bolu..., que me minimicen y que encima, delante de todos, diga: ‘Che, Hope, ¿cuándo yo salí con Marixa?’. ¿Querés que te diga los nombres a los que tenés que preguntar? Tengo código y respeto y la verdad que te quiero. Prefiero que te olvides de mí. Porque si cada vez que me nombres me vas a minimizar y a destratar con La Salada, no, no mi amor… Yo tengo una empresa y me rompo el lomo laburando”.