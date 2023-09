El duro cruce entre Flor Vigna con un jurado del Bailando 2023: "Pones cosas muy feas en redes de mí"

Este martes, Flor Vigna volvió a la pista del Bailando 2023 junto a Jonny Lazarte, luego de su increíble performance a principios de septiembre. La bailarina presentó en el ciclo conducido por Marcelo Tinelli su último tema titulado La Verdad y también le tocó bailar hits del pop del 2000 con Lazarte.

Pero la tensión se hizo presente en el estudio luego de un comentario del conductor del programa. Y es que Ángel de Brito le dio a la pareja un siete de puntaje y Marcelo notó que el presentador de Los Ángeles de la Mañana (LAM) había hablado muy poco con la artista.

Ángel de Brito puntuó a la pareja con un siete. Créditos: captura de pantalla Youtube el Bailando.

"No, para que no se ofenda nadie, porque después la jefa de coach me critica, Flor está una semana hablando del tema. Los conformo con la nota y se van en paz todos", fue la picante respuesta del mediático a Tinelli.

En ese momento, Vigna se tomó las cosas con calma, bromeó y le dijo a Tinelli que entre ellos "prefieren ser amigos". "Es que nunca estuvimos peleados", le contestó Ángel de Brito a Flor Vigna.

Mirá el tenso momento que se vivió en el Bailando 2023 este martes

Y la participante, esta vez, no se quedó callada: "Pero pones cosas muy feas en redes de mí". El conductor de LAM se defendió diciendo que son "cosas que piensa, nada más", y que por ahí a ella no le gustan.

Pero la bailarina redobló la apuesta: "Uno piensa cosas buenas y malas. Una cosa es estar esparciendo cacona por todos lados...", y de Brito la frenó para recordarle que en otros momentos le ha dicho "cosas hermosas en la pista", pero que la cantante "decide quedarse con una crítica".

Vigna mandó al frente a Ángel de Brito con ciertas actitudes que tiene él. Créditos: captura de pantalla Youtube el Bailando.

Flor Vigna reconoció este gesto de Ángel de Brito, no obstante, "sacó algunos trapitos al sol". "Tiene como un truco que te arroba cuando pone cosas lindas y cuando pone cosas feas no te arroba", expresó la actriz. "Si querés te arrobo a todas, pero no estoy pendiente de los arrobas todo el tiempo tampoco", replicó ásperamente el jurado.

Luego de ese fuerte cruce, la artista le dejó en claro al presentador de LAM que es una buena persona: "Podés decirme que no soy talentosa, que soy un asco, pero como persona te juro que todo el mundo te va a hablar bien".