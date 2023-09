Carmen Barbieri contó que su nuevo amor la dejó plantada: el insólito motivo

Hace unas semanas, Carmen Barbieri se había mostrado muy entusiasmada por haber encontrado nuevamente el amor. Ahora, sorpresivamente, la conductora reveló que él la dejó plantada en una cita.



“Mañana me voy a Santa Fe y después a Rosario. Si es que viene el fin de semana, tendremos una cita. Lo conozco hace mucho tiempo. Es del medio y lo quiero. Es un productor importante, pero no lo voy a decir. Si tenemos intimidad, voy a festejar. Tengo ganas de estar con él. Me gusta”, había contado en su programa de Ciudad Magazine.



“Es mediano. No es ni alto, ni bajo. Es joven, como yo, ronda los 60 años y es morocho. No sé su signo. Tampoco sé el de mis mejores amigos. Me gusta porque es una persona muy derecha, es exitoso en lo que hace, porque es trabajador”, agregó Carmen Barbieri.



Sin embargo, nada salió como se esperaba: el hombre en cuestión, el nuevo amor de la conductora, actriz y capocómica, la dejó plantada. “Este fin de semana no pasó nada”, adelantó. “¿Qué pasó? Tenías una cita”, le repreguntó Pampito. “No vino. ¿Por qué no vino? Yo pregunté. Me dijo que le daba vergüenza, que no sabía. Pero, además, todos lo conocen”, contestó.



En ese momento, Carmen Barbieri contó qué fue lo que sucedió. “Íbamos a cenar, iba a ver mi show y después se iba a su casa. Porque él vive por ahí. No voy a decir dónde. Pero nada, ya está, ya fue. Somos amigos”, sostuvo.



“Pero, pará, ¿le preguntaste por qué no fue?”, repreguntó Estefanía Berardi. “No, porque no me dijo a mí que iba a venir. Se lo dijo a mi productor. Yo lo esperaba. No importa, ya está”, respondió Carmen Barbieri.

Carmen Barbieri habló de su nuevo novio, que la dejó plantada. Foto: captura de TV.



Ante esto, Estefanía Berardi compartió su mirada sobre el desencuentro. “Para mí, si no te lo dijo a vos directamente, yo no lo asumo como un compromiso”, acotó la panelista de Mañanísima.



“No me lo dijo directamente, tampoco me plantó. Es un amor, es un caballero. Pero ya está, porque yo lo esperé el fin de semana. Él no iba a venir porque yo soy muy charlatana. Ya conté todo. Él no quiere que yo contara. La culpa la tengo yo”, respondió Carmen Barbieri.