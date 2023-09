La periodista que increpó a Maxi Guidici tras su intento de suicidio

A pocos días de su intento de suicidio, Maxi Guidici visitó algunos programas de televisión y en su paso por A la Barbarossa (Telefe), la periodista Analía Franchín le dejó en claro su punto de vista sobre el mensaje que está dando el ex Gran Hermano (Telefe).

"Me parece una gran irresponsabilidad que vos, por lo menos hoy, no estés haciendo un hospital de día, y que estés en un programa de televisión", expresó contundente Analía Franchín tras el testimonio que dio Maxi Guidici sobre su intento de suicidio.

Analía Franchín interpeló a Maxi Guidici. Foto: Captura de video Telefe.

Si bien la panelista aclaró que no es especialista en temas vinculados con la salud mental, remarcó que en su familia tuvo que lidiar con eventos similares al de Guidici, por lo cual Franchín remarcó que tras un intento de suicidio no es aconsejable estar tan pronto hablando sobre el tema en televisión.

"Tiene que ver con tu cuidado. Así como tuviste acceso a la medicación, que entiendo debe ser recetada porque estabas yendo a un psiquiatra, te puede volver a pasar... Es muy difícil cuando uno está en estado de depresión", argumentó la periodista ante Maxi Guidici.

Finalmente, Analía Franchín remarcó: "Me parece que el mensaje de ‘ya estoy bien’ no va, porque vos sabés que no estás del todo bien. Me parece que tu médico psiquiatra está siendo irresponsable en ese sentido. Tendrías que tener una atención más encima, más guiada. Hoy tu prioridad es tu salud mental, no el trabajo. Porque puede venir cualquier trabajo, pero si no estás bien, no lo vas a poder afrontar".