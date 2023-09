La Joaqui apretó por segunda vez el botón dorado en Got Talent: quién fue el participante afortunado

Este lunes 25 de septiembre comenzó una nueva semana en Got Talent y La Joaqui ya eligió a un nuevo participante para que pase directamente a las semifinales. Recordemos que cada uno de los integrantes del jurado, y también Lizy Tagliani, podrá presionar el botón dorado únicamente dos veces.

La intérprete de Amanecemos, escogió el pasado jueves 14 de septiembre a una pareja que se lució bailando tango en el programa de talentos. Este fue el primer botón dorado de la cantante.

Los bailarines se ganaron el primer botón dorado de La Joaqui a mediados de septiembre. Créditos: captura de pantalla Youtube Got Talent.

Y ahora ya definió a la segunda concursante que pasará a la importante instancia. Se trata de Chloe Edgecombe, una joven de 17 años de la Provincia de Córdoba que interpretó el tema musical The House of the Rising Sun junto a su guitarra.

Mirá cuál fue el talento que se llevó el segundo botón dorado de La Joaqui

Desde el inicio de su performance hasta el final, el jurado se sorprendió con la destreza vocal de Chloe. Luego de la ovación del público, La Joaqui le consultó a cada uno de sus compañeros si "les pareció realmente increíble" la participación de la joven y, sin dar ninguna devolución, apretó el botón dorado.

La participante, totalmente emocionada, le agradeció al jurado y su familia la acompañó en el escenario. "A mí me parece espectacular que La Joaqui haya tomado al decisión que tomó porque no había, y no hay nada para decir, sos increíble, realmente", expresó Abel Pintos.