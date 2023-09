Alejandro Lerner: "No hay otra forma de hacer una carrera si no es remando"

Alejandro Lerner es el compositor argentino más versionado en el mundo y se encuentra festejando sus más de 40 años de carrera. Gran parte de sus canciones se convirtieron en himnos de la música de habla hispana y lo consagraron como uno de los cantautores más renombrados y premiados de Latinoamérica.

Luego de la primera parte de su gira internacional que lo llevó por Israel y España, está realizando la gira nacional con entradas agotadas por distintas provincias de todo el país. El exitoso músico hace un repaso por sus 40 años de carrera y a lo largo de más de dos horas recuerda todos sus hits. San Luis (5 de octubre en el Cine Teatro), San Juan (7 de octubre en el Teatro del Bicentenario) y Mendoza (8 de octubre en el Cine Teatro Plaza) son algunas de sus próximas paradas obligadas.

MDZ dialogó mano a mano con Alejandro Lerner en su nuevo estudio La Mano, ubicado en Parque Chas. Con la amabilidad que lo caracteriza y muy descontracturado, el cantautor repasó su vida en la música y, viendo los cuadros que decoran la sala del estudio, recordó viejos e históricos encuentros.

Alejandro Lerner es uno de los artistas de habla hispana más versionados del mundo.

- Acá en tu estudio hay muchas imágenes de los Beatles y de Jimi Hendrix...

- Hendrix y los Beatles en mi vida han tenido una importancia muy profunda por cosas distintas. Jimmy por la libertad que tenía para tocar, para expresarse y por lo novedoso que era por ser tan original y los Beatles, bueno, me enseñaron todo lo que pudieron. Fueron mis primeras bandas y acá en la Argentina era Almendra. Yo acompañé todo el recorrido de los Beatles, crecí con ellos, crecí con sus cambios, con su búsqueda, con sus problemas. Soy muy fanático de toda la historia. Soy coleccionista, tengo ensayos, demos.

- ¿Te pasa con los Beatles de escuchar una canción y descrubrir algo nuevo?

- Los Beatles tienen una creatividad por capas, cada vez le encontrás algo que no habías escuchado. Pasan 40 años y pasa siempre eso. Y lo que pasa es que toca una fibra en tu corazón y a cada uno le pasa con otra cosa, con otra música, otro artista, otro sonido, otro ritmo. A mí y a otros miles de millones le pasó con los Beatles.

- ¿Cómo se arma el repertorio de 40 años de éxitos?

- El concierto es como hacer un viaje, un viaje con temas que a cada uno le toca sus propias historias y a mí también. Entonces aparece La Isla de la Buena Memoria, Volver a Empezar, Después de Ti o No Hace Falta, y con cada una de las canciones, el público, mi gente, tiene una historia que les pasó a ellos.

- ¿Te sigue conmoviendo cantarlas, después de tantos años cantándolas?

- Si en algún momento me canso de conmoverme, me tomaré vacaciones porque yo hago esto por la emoción que me genera, por la pasión que tengo, por todo lo bueno que hago a través de lo que generan mis canciones.

- Has compartido música con las nuevas generaciones como L- Gante, Sofía Reyes y otros... ¿Cómo surgió?

- El primer pensamiento fue del lado de la compañía discográfica, me sugirieron si quería tocar con artistas jóvenes y claro, cómo no voy a querer tocar. Fue muy nutritivo para todos, conocer gente de otra edad, conocer gente que habla con otras palabras, con otro lunfardo. Porque el lunfardo de los 60, los 70, va cambiando. Mi hija y mi hijo me dicen cosas que les tengo que preguntar qué están diciendo. Tratamos que esa conexión sea de verdad, que la unión sea de verdad, tratamos de conectarnos, de encontrarnos. Alejandro Lerner junto a Rusherking.

- ¿Cómo ves a esta nueva generación? Hay una gran camada de artistas, hombres y mujeres, algo que quizás antes esa equidad de género no estaba...

- Yo creo que está muy equilibrado, pero es también una generación que irrumpió. Es una generación que emergió de la Argentina con una forma de expresión muy original. Después la industria a veces los incorpora y a veces les desgasta su parte artística y otros que no, que pueden manejarse con las dos cosas. Hay mucho talento y eso implica que también hay nuevos ingenieros de grabación, nuevos músicos, nuevos productores de otra generación. Productores que hoy día ya están recontra consagrados y tienen 30 años.

- ¿Y sentís que quizás antes había mucho más laburo? Hoy quizás con un éxito en las redes se viraliza y llenas un teatro. Vos, se me ocurre, que la remaste un montón más...

- Yo remé más veces, no más tiempo. Yo remé más veces porque son más años.

- ¿Era más difícil llegar?

- Es que no se llega a ningún lado. Porque llegar, llegás un día y al otro día tenés que ir de vuelta, no llegás para siempre. Acá nadie, ningún artista del mundo, llega para siempre. Pero no hay otra forma de hacer una carrera si no es remando y poniéndole huevo. Alejandro Lerner sale de gira por el país y llegará a Cuyo el primer fin de semana de octubre.

- Yo siento que vos ya llegaste a ser alguien que va a estar para siempre. Quizás hay canciones tuyas que hay gente que no sabe que son de Lerner, pero la cantan...

- Bueno, ahora me falta eso, que sepan que son de Lerner (risas). Yo pienso en el futuro porque mi pasado no me resolvió el futuro. Yo quiero seguir tocando, quiero seguir componiendo, trabajando, generando trabajo, tengo millones de proyectos.

- ¿Te imaginaste en tu juventud, en tus primeros pasos, hacer un show de éxitos?

- No, pero se iba dando solo porque a los repertorios se iban incorporando canciones que se convirtieron en éxitos.

- ¿Cuál fue tu última primera vez de algo?

- Recuerdo mi última, primera y última vez que yo bailé en televisión. Fue en el Bailando. Fue mi primera y última vez. Bailé una sola vez. Me gustó, pero prefiero bailar en mi casa. Fue todo fue una linda locura. Fue porque estaba acompañando un hogar que yo quería y quiero ayudar, que es Los Carasucias. Lo más lindo de todo fueron los ensayos porque tener una profesora de baile y una chica que baila es una terapia espectacular.