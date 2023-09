La fuerte denuncia contra Zaira Nara por su rol como jurado en el Bailando: “Hay un plan premeditado de…”

Inesperadamente y sin muchos antecedentes, Marcelo Tinelli apostó por brindarle a Zaira Nara una oportunidad gigantesca, que no se condice con su expertise ni con su recorrido, al designarla como jurado sustituta de Pampita, quien escapó a New York para pasear.

La idea de entregarle a la hermana de Wanda Nara semejante rol provocó acalorados debates, de hecho se convirtió en el foco de todas las críticas de los participantes que bailaron con ella en ese puesto. Y ni hablar de todo el revuelo que causó su diez a Kennys Palacios.

La extraña puntuación al peluquero oficial de la esposa de Mauro Icardi originó un rebote furioso, porque una inmensa mayoría de los competidores del Bailando por un sueño pegaron el grito en el cielo. Y así también se encolumnó Guido Záffora, que se sintió perjudicado.

La semana pasada Zaira Nara reemplazó a Pampita en el jurado del “Bailando”, porque la modelo y conductora tuvo que viajar por compromisos laborales. Sin embargo, el debut de la hermana de Wanda levantó mucha polémica, y hoy en “El Debate” dieron una picante información.

En el tratamiento de esta noticia en El Debate del Bailando, la conductora Denise Dumas opinó: “Yo creo que el más perjudicado con el debut de Zaira, de todo el planeta, fue Guido Záffora. Porque Pampita le puso un diez, un veinte, y a Nara no le gustó tanto”.

Inmediatamente el también panelista de Intrusos sacó a relucir una recriminación contra Nara y esa jugada planificada de regalarle un puntaje exorbitante al estilista. “Uno en el piso, a veces, no está atento a muchas cosas y se pierde, pero después viéndolo en casa uno toma otra calma. A mí la devolución de Zaira me gustó, me pareció interesante, fue correcta, la tomo”, arrancó sobre su desempeño.

Dicen que Zaira armó una confabulación para ayudar a Kennys.

No obstante, Záffora subió su temperatura y exclamó contra la hermana de Wanda Nara con una grave denuncia: “Pero a mí no me gusta cuando hay plan premeditado con respecto al puntaje de una pareja. Porque ella entró al programa diciendo que le iba a poner un diez a Kennys Palacios”.

“Entonces, seamos equitativos con todos. Zaira en el puntaje, por la coreo que yo hice, y lo digo con humildad, me pareció injusto por todo lo que dijo. Si vos le ponés diez al otro porque es tu amigo ¡No lo digas antes! ¡Callate la boca y sorprendé! Que no regale puntaje y a otros le saque”, bramó.