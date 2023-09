Juliana Gattas: “La más cruel y crítica soy yo, no tengo un ejército de haters”

Para Juliana Gattas el 2023 está siendo un gran año: junto a Ale Sergi sacó Hotel Miranda!, el noveno álbum de estudio de Miranda! y que es un éxito, filmó una película y se lanzó como solista. “Estoy como loca, estoy muy contenta”, reconoce en diálogo con MDZ.

Le faltan horas del día para todo lo que quiere hacer. Ahora, está de gira presentando este último disco en el que el dúo pop reversionó algunos de sus grandes clásicos con la colaboración de artistas latinoamericanos como Lali, Ca7riel, María Becerra, FMK y Sofía Reyes. “Fue especialmente pensado como una celebración de nosotros mismos y la música, pero se convirtió en un desafío artístico que a mí particularmente me llena de orgullo”, señala.

Y detalla: “Me divertí un montón con todo este tema del concepto del hotel y todo lo que se desprendió de eso, los videos, la estética y el concepto alineado. Esto mismo se está intentando, y para mí se está logrando, en los shows en vivo. Llevamos casi todos los detalles estéticos para que sea un poco ver un recital y un poco un musical, una película. Es lo que yo siempre soñé de chiquita. Quería mezclar todas las cosas que a mí me gustaban, que era el cine, el arte, el vestuario y todo eso… En Miranda! lo conseguí”.

Ale Sergi y Juliana Gattas reversionaron "Yo te diré" junto a Lali / Foto: Gentileza Prensa

El proceso de selección de los artistas para el álbum, cuenta, fue impulsivo. “Fue un poco por ser curiosos y estar en el momento, y otro poco, por capricho. Nos tiramos el lance, como con Andrés Calamaro y Cristian Castro. Curiosamente los dos dijeron que sí y la rompieron. No sabíamos cuan en contacto ellos estaban con nuestra música. Nos quedaron un montón de anécdotas desde un lugar de ingenuidad de pensar que los otros artistas estaban haciendo como un re esfuerzo y no, estaban re copados”, admite.

¿Y algún artista no quiso participar en el disco? Entre risas, Gattas dice: “Nos pasó no poder coordinar tiempos, pero que nos digan ‘no, esto no es lo mío, no’. Bueno, también tiramos a lugares que supimos que sí”.

En días, Miranda! presentará el disco en Mendoza. Después, en Santa Fe en el Festival Harlem y seguirá camino a Paraguay y varias ciudades de México. La dupla no para y ya tiene planes para el 2024. “Estamos haciendo más música. Creo que este año por ahí sale una música nueva, una canción y el año que viene también, va a ser un año de música nueva. Porque si bien Hotel Miranda! fue como todo un suceso, y nos sorprendió un montón la respuesta de la gente, nos quedamos como manijas de sacar música nueva. Hicimos algunos singles aislados con colaboraciones, pero el año que viene se viene con música nueva”, adelanta.

Miranda! presenta su nuevo disco el próximo viernes en Mendoza / Foto: Gentileza Prensa

Además, en paralelo, la artista continúa craneando el lanzamiento de su disco solista. Ya sacó su primer single, Maquillada en la cama. Pronto saldrán más temas, que ya están listos, pero que aún prefiere no anticiparlos. “Obviamente es todo muy estético. Es un caminito que me abro donde vuelco este capricho de hacer todo junto, pero medio sin consultar a nadie”, expresa.

Reconoce que como no tiene “el don de escribir música”, no buscaba abrirse camino sola. Sin embargo, le fue casi imposible resistirse cuando el cantante y compositor chileno Alex Anwandter la incentivó a hacerlo. “Él me convenció, porque en el momento en que me lo ofreció no éramos tan amigos, ahora realmente somos muy amigos. Yo era muy muy fanática de lo que él hacía y me conmovió muchísimo conocer su obra y su música y fue una increíble propuesta. Su obra me aplastó y cuando me dijo ‘yo quiero hacerte tu disco con cosas que vos me cuentes y que hablen de vos, pero quiero que saques un disco tipo diva y no sé qué’, le dije ‘bueno, pues entonces sí’”.

Y, entre charla y charla, nació el álbum que tiene ocho canciones. “Hablando como amigos surgían conceptos como el de Maquillada en la cama. Él me decía ‘esto tiene que ser una canción’ o ‘esto que estás exagerando también es otra’. Y esto, esto y esto… Me entusiasma mucho las nuevas formas de hacer cosas, en vez de ir a las instrucciones que vienen en la caja”, indica.

Si bien no tenía “la ambición de hacer su propia música”, si tenía otra “fantasía” dando vueltas en su cabeza: ser actriz. Y lo está haciendo. “Participé en una película y eso si me entusiasmaba un montón -afirma-. Me desespero. A mí me encanta actuar. Fui a la filmación de la película en días que no tenía escena. Así de pesada soy. Me encanta ver cómo se arma todo y por ahí es porque soy nueva y en dos, o tres años, me dicen ‘eres un clavo, estás loca’. Me fascina el cine, a un nivel de locura y no me interesa mucho con quién lo hago. Es como cuando empezamos con Miranda!, las ganas eran de subirnos a cualquier escenario, hacer esta ridiculez que nos salía a hacer”. Juliana Gattas en "Maquillada en la cama", su primer single solista / Foto: Redes sociales

Gattas forma parte del elenco del segundo film del cineasta argentino Iar Said, Los domingos mueren más personas. “Él es un gran amigo mío y lo admiro un montón. Me encantó la película y verme. Hay una cosa de ser actriz que no tiene vanidad y eso me relaja un montón. Es ese personaje y no me importa nada; no tengo que usar un perfil, ni tal filtro, ni tal luz… No me importa que nadie piense de mí ninguna cosa que no sea sobre ese personaje y necesito creerle”.

Reconoce que le da trascendencia a lo que otros opinan sobre ella. Sin embargo, la más dura con su trabajo es ella misma. “La más cruel y crítica soy yo. No tengo un ejército de haters, pero la verdad es que la que más me critico soy yo. Me encanta estar en armonía conmigo misma, que me guste o que no me guste, y si no me gusta, decirlo. Creía que, en una circunstancia en la que el personaje está sin maquillaje, me iba a chocar verme. Pero me encantó. Está bueno eso de la ficción, te desprende de ese lugar un poco molesto, vanidoso que como artista, estando con un pie adentro y uno afuera, nunca lo tenés tan claro", manifiesta.

Por último, antes de terminar la charla, piensa y asegura: “Con el hecho de ser actriz me puedo poner en modo fan y decirte que mi sueño es trabajar con Pedro Almodóvar, Lucrecia Martel, Martín Scorsese… Las películas que yo veo miles de veces. Pero también estoy como muy muy muy abierta a experimentar y hacer lo que sea”.

Para agendar

Miranda! presenta Hotel Miranda! en Mendoza

Viernes 29, 21:30 horas, en Multiespacio Cultural Luján de Cuyo (calle Quintana y Acceso Sur). Entradas en TuEntrada.com