El desgarrador relato de Maxi Giudici sobre su intento de suicidio: "Hice una carta de despedida"

Maxi Guidici fue noticia la semana pasada luego que intentara quitarse la vida. El ex participante de Gran Hermano ingirió un blister completo de pastillas de Clonazepam de 2 mg. Además, habría dejado abierta la llave de gas de su domicilio.

Tras recuperarse de la internación, el cordobés estuvo invitado a LAM (América TV) para hablar sobre lo que ocurrió. El ex participante del reality de Telefe reveló los motivos que lo llevaron a tomar semejante decisión.

"La mayoría de los chicos estaban preparados cuando entraron. Yo salí y sentía mucho miedo. Encima, no tenía a nadie que me guíe y me empecé a desesperar. Después, esa desesperación se convirtió en frustración", comenzó relatando Maxi.

"Los demás le salían trabajos y a mí se me caían o se la daban a otros. Yo decía que no quería volver a la vida de antes, por eso quise lucharla acá, en Buenos Aires. Estoy muy acostumbrado a Córdoba o lugares tranquilos, acá es como toda una vorágine, van a un ritmo distinto. Me cuesta vivir acá", agregó.

Maxi junto a su ex pareja Juliana Díaz.

"Quería ponerle pilas, pero estaba con esto que era frustración, frustración. Llegó ese momento que estaba ahí, sentí que quería acostarme a dormir y no levantarme más. Intenté con varios terapeutas, pero sentía que no me servía", sostuvo.

"Fui a una psiquiátrica, que evidentemente no funcionó porque llegué a este momento. Me sentía que había tocado fondo. Lo hablaba bastante con el Cone, con Juli también, obviamente. Por ahí, muchas veces me lo dejaba para mí porque ella está en un momento súper importante y lo mío la afectaba", recordó.