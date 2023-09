Rating de PH, Podemos Hablar: cómo le fue a Andy Kusnetzoff en su segundo programa

Andy Kusnetzoff tuvo anoche la segunda emisión de PH, Podemos Hablar (Telefe) del año desde su regreso a la televisión el pasado sábado 16 de septiembre. Con un menú de invitados que contó con la presencia de la conductora Lizy Tagliani, el tenista Guido Pella, la mediática Vicky Xipolitakis, el humorista Humberto Tortonese y el joven ícono del pop nacional Robleis; el conductor logró quedarse con el primer puesto de lo más visto de la jornada.

Como era de esperarse, PH, Podemos Hablar sigue generando muchas expectativas entre los televidentes. De esta manera el ciclo alcanzó picos de 9 puntos de rating, quedando en los más alto del top tres del día sábado. Al ciclo de Telefe lo siguió en segundo lugar El Implacable, la película elegida por El Trece para competir en esa franja horaria, con 5.8 puntos; mientras que en el tercer lugar quedó Por el Mundo (Telefe) que alcanzó los 5.5 puntos.

Entre los momentos más destacados de la noche, podemos rescatar el fuerte descargo que hizo Xipolitakis a 11 años de haberse operado con Aníbal Lotocki. "Es un asesino", expresó la mediática sobre el polémico cirujano. "Confié en él, Me dijo que me iba a dejar divina", agregó.

Luego, contó detalles de su experiencia personal. "Me sacó un poco de adiposidad y cuando me desperté me había encontrado con cosas que yo no había pedido. Él abusa de los cuerpos de las personas y hace lo que quiere, y te pone lo que quiere. No te dice lo que te va a hacer, ni lo que te va a poner", recordó.