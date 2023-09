Luciano Cáceres contó cómo es su diálogo sobre sexualidad y amor con su hija de 9 años

En pleno lanzamiento de la ficción “Buenos Chicos”, que sale todos los días por la pantalla de Canal 13 y que lo tiene como protagonista, Luciano Cáceres habló de cuestiones personales y familiares de las que poco habla.



Uno de esos tópicos estuvo relacionado con Amelia, su hija de 9 años que tuvo con la actriz Gloria Carrá. Sobre ella, el actor habló en Mshow, de Ciudad Magazine, donde reveló cómo es el diálogo abierto que mantienen.



“Yo tengo mucho diálogo con Amelia. Creo que eso es la base. Preguntar, estar acompañando, estar atento y, si la pregunta no aparece, poder hablar de todos los temas”, comentó Luciano Cáceres.



“Desde muy chiquita Amelia habla de todo con nosotros y sabe que cuenta con nosotros”, agregó el actor, que luego hizo hincapié en una conversación muy puntual que tuvo con su hija y que lo terminó sorprendiendo para bien.



“Amelia me cuenta todo. La tiene tan clara y es muy abierta en sus pensamientos. Una vez me dijo: ‘Mirá, papá, yo no sé si quiero tener hijos, si me voy a casar y ya te digo que no sé si me voy a enamorar de un hombre o una mujer’”, contó Luciano Cáceres.

Luciano Cáceres y Amelia, su hija de 9 años.



Sobre su reacción ante tamaña reflexión por parte de Amelia, el actor comentó: “Con mucha apertura, yo dije: ‘Apa, si a los 9 años está así, estamos haciendo un buen trabajo’. Por ahí aparece el reto, la lección o el castigo, pero ella sabe que nosotros estamos”.



“Yo estoy muy presente. No soy guardabosques. Soy cero celos, pero sí quiero estar al tanto”, aseguró Luciano Cáceres sobre su faceta de padre. “Tengo una hija espectacular. A mí me entusiasma que ella se relacione, que sume experiencias. Dejamos que transite con libertad su momento, su edad, sus vínculos y hacer su propia historia”, concluyó.