La tremenda crítica de Ángel de Brito a Camila Homs

Sabido era desde antes de comenzar el Bailando 2023 que habría enfrentamientos entre participantes e integrantes del jurado. Una de ellos es el de Camila Homs con Ángel de Brito, que en las últimas horas lanzó una feroz crítica contra ella.



Sucede que desde el minuto uno se notó la poca simpatía que hay entre la ex mujer de Rodrigo de Paul y el conductor de LAM, que se destaca también como jurado del programa de Marcelo Tinelli en América.

La respuesta de Ángel de Brito sobre Camila Homs.



Si bien la modelo dejó atrás los escándalos con Rodrigo de Paul y comenzó una relación formal con José Sosa, futbolista de Estudiantes de La Plata, sigue estando en el ojo de la tormenta. Sobre esto, le consultaron a Ángel de Brito.



“¿Por qué no querés a Cami Homs?”, le preguntaron al conductor de LAM y jurado del Bailando 2023 en sus historias de Instagram, en su clásico #AngelResponde. “No es que no la quiero. No le creo”, sentenció.



Ante tamaña contestación, sus seguidores intentaron saber algo más. “¿Qué no le creés a Cami Homs? ¡Largá, Ángel!”, le dijeron desde el sticker de preguntas de Instagram. “Que se muestra de una manera que no es”, respondió el periodista.

Ángel de Brito fue lapidario con Camila Homs.



En la última aparición de Camila Homs en el Bailando 2023, Ángel de Brito le hizo una picante e incómoda pregunta a su madre. “Como Camila no puede hablar de ciertos temas, le quería preguntar a Liliana, que dijo que no sabe mentir, quería saber el motivo de la separación de tu hija”, le dijo.



“Cosas personales de ellos. Yo ni idea”, contestó. “¿Cómo? ¿No hablás con tu hija? Me dijiste que no sabías mentir recién. ¿Rodrigo le fue infiel?”, insistió Ángel de Brito. “No sé, no sé. No me hagas hablar de esas cosas. Hablemos, si querés, de mi vinoteca, de mi gin tonic, no sé”, respondió la madre de Camila Homs.