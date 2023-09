El rating de La Peña de Morfi que tuvo a Abel Pintos de invitado

La Peña de Morfi viene siendo el programa elegido por las familias para que sea su compañía los domingos al mediodía. Es que el magazine que mezcla actualidad, gastronomía y música, está teniendo sus puntos más altos de rating de los últimos años. Y este domingo no fue la excepción cuando Abel Pintos fue el invitado de lujo, y promedió los 8 puntos de rating,

En una charla mano a mano con Diego Leuco, el cantante se sinceró en varios temas como lo es su paso como jurado de Got Talent Argentina, su vida personal y cómo se siente hoy en día.

Charla a corazón abierto entre Abel Pintos y Diego Leuco en La Peña de Morfi

Abel Pintos fue uno de los jurados del certamen de Telefe, Got Talent Argentina, donde tuvo un 'rol de malo': “Ser jurado fue una gran experiencia, lo pasé muy bien y estoy muy agradecido. Estamos todos en contacto y los participantes también me contactan, nos escribimos. Fue muy lindo”, señaló.

Mientras que al ser consultado sobre qué sueño pudo cumplir sostuvo que fue grabar canciones e himnos patrios: "Mi misión es lograr que la gente cante estas letras hermosas cuando tenga ganas de hacerlo, no solamente en los actos”. Y aseguró que sus favoritas son La Marcha de San Lorenzo y Aurora, canción que interpretó con su guitarra frente al conductor que se mostró muy emocionado en diferentes tramos de la charla.

A su vez, al ser consultado por cuál es la definición del éxito, Abel Pintos reveló: "Despertarme cada día y tener el deseo y la posibilidad de cantar porque, de hecho hoy en día me estoy recuperando de una laringitis que desde hace uso días me tuvo a maltraer. Hoy cuando me desperté y me senté en la cama, lo primero que quise hacer es empezar a vocalizar para saber si me iba a sentir bien cantando hoy”.

Y continuó: “Entonces, empecé a vocalizar y supe que lo necesario estaba ahí, la paz y la alegría que sentí fue inmensa porque cada que pienso si por cansancio o por algo no pudiera llegar a hacer un concierto o cantar como es en esta oportunidad, quienes viven conmigo y están todos los días a mi lado saben lo mucho que eso me afecta emocionalmente".

Abel Pintos íntimo en La Peña de Morfi

Y cerró: "El éxito para mí desde siempre fue justamente ese: sentir el deseo de tener las herramientas necesarias para poder hacerlo, porque luego lo demás es un camino hermoso con mucha gloria, con mucho brillo y también con momentos muy difíciles con lo que uno también aprende a convivir”.

El cantante aprovechó su paso por La Peña de Morfi para dar detalles de sus fechas en Vélez Sarsfield y anunció que se presentará en Mar del Plata.