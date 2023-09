Nancy Dupláa contó todo sobre él escrache que sufrió en el Aeropuerto

Hace algunas semanas, luego de las Elecciones primarias PASO 2023, se viralizó un antiguo video en redes sociales que tiene como protagonista a Nancy Dupláa, su esposo Pablo Echarri y un poderoso escrache que recibió la pareja en un aeropuerto.

En su momento este video fue un escándalo, y como nadie puede resistirse a un archivo, después de los resultados que arrojaron las PASO este video volvió a circular entre los internautas. La intención claramente fue apuntar contra el kirchnerismo, recordando que tanto Nancy Dupláa como Pablo Echarri siempre fueron fieles defensores de esta ideología.

El video en cuestión, grabado hace ya algunos meses, muestra que la pareja fue increpada por un grupo de argentinos que les pidió explicaciones por su silencio ante la fuerte suba del dólar. Fue un cruce muy fuerte, subido de tono.

"Son dos zánganos. Falsos. Se robaron el país, malditos. ¿Por qué no hacés videitos contando cuánto está el dólar ahora? ¡El país explota!", le reprocharon a la pareja, algo que desató el fastidio de los famosos, quienes no quedaron callados.

“Estamos de vacaciones como ustedes. Sos una zombie que repite lo que dicen los boludos de TN. Yo también soy profesional... ¡Manga de bobos! Trabajo hace 30 años, boba. ¡Estúpidos!”, respondió Nancy Dupláa, mientras filmaba todo con su celular para tener registrado ese controversial episodio.

Por estas horas, la actriz habló con TN Show en la previa del estreno de Unicornio, su nueva película. Y como parte de este mano a mano recordó la picante situación que vivió en aquel entonces, advirtiendo lo mal que la pasó junto a su esposo.

Nancy Dupláa rememoró el escrache que sufrió tiempo atrás en un aeropuerto.

“Es parte de la realidad. No es lo más lindo. No saca lo mejor de mí, ni de mi compañero, ni del otro. No hay nada bueno que salga de esa situación”, explicó la ex Montaña Rusa, mostrándose arrepentida por su reacción, aunque sin poder justificarla.