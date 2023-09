La inesperada confesión de Luciano Cáceres sobre si abriría o no la pareja con Belén Riva Roy

El actor Luciano Cáceres es uno de los protagonistas centrales de “Buenos Chicos”, la nueva ficción de Polka en Canal 13, con la que intenta competir contra el excelente arranque de Marcelo Tinelli con el Bailando 2023 en la pantalla de América.



Acompañado por Brenda Gandini en un móvil con Socios del Espectáculo, habló de cómo es su personaje en la historia, en donde protagoniza un triángulo amoroso junto a la hija de Daniela Cardone y Romina Gaetani.



Justamente en esa línea, hablaron de las libertas de una pareja, justamente por la historia en la ficción de Canal. Luego, ante una pregunta de Mariana Brey, se disparó una confesión inesperada por parte de Luciano Cáceres.



“¿En la vida real son toda abiertos como en la ficción?”, preguntó la panelista del programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Allí, el actor, que está en pareja hace tres años con Belén Riva Roy, se mostró muy relajado en la charla, sorprendió con su respuesta.



“Hay que hablar todo en el momento adecuado. La verdad que no, pero no creo que esté cerrada la puerta. Mi vínculo es joven. En el caso de Brenda, hay una familia constituida. Tengo una gran compañera y, hasta ahora, no apareció esa necesidad. Pero todo se charla”, contestó Luciano Cáceres, dejando abierta la posibilidad de, en un futuro, abrir la pareja.

Luciano Cáceres y Belén Riva Roy.



En ese contexto, también compartió su postura Brenda Gandini, quien se muestra muy consolidada junto a Gonzalo Heredia. “El acuerdo es que el amor siga y que haya respeto y diálogo, que es la base de los vínculos. Yo no soy mucho de proyectar, vivo el día a día, y el elegirte todos los días es reafirmación de una relación”, contestó.



“Nosotros pasamos muchos años juntos, como también crisis y separaciones. Atravesamos de todo. Lo que pasa es que uno no las expone. Estar juntos, mirarse, levantarse a la mañana y poder decirse ‘buen día’ y seguir alimentando el vínculo sin estar atento a lo que puede pasar de acá a un año. Eso creo que fue lo que nos hizo estar juntos tanto tiempo”, agregó la actriz.