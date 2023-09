La dolorosa confesión de Marcos Ginocchio sobre su difícil infancia

En un momento muy emotivo en su paso por PH Podemos Hablar, Marcos Ginocchio abrió su corazón como nunca antes y contó cómo fue su difícil infancia y habló de su fuerte lucha interna.



Todo se dio cuando Andy Kusnetzoff invitó a pasar al ya clásico punto de encuentro a aquellos que alguna vez se sintieron en una situación límite. “Pasen al punto de encuentro los que sintieron que no podían solos y buscaron ayuda”, dijo el conductor.



En ese momento, Marcos Ginocchio dio un paso hacia adelante y contó su experiencia. “Me pasó un par de veces, cuando era chiquito. Es muy largo, pero, resumidamente, no daba más. Me pasaron un par de cosas y no encontraba de dónde agarrarme”, comenzó diciendo.



“¿No dabas más de qué?”, repreguntó Andy Kusnetzoff. “Fueron varios problemas de salud que tenía, que me traían mucha ansiedad, mucha depresión. Me costaba muchísimo salir. Trataba y trataba. Pasaba el tiempo. Creía que iba a pasar, mejorar, pero no le veía mucho sentido”, contestó el ganador de la última edición de Gran Hermano.



“Me acuerdo que una vez, que estaba tan triste, porque la depresión, la ansiedad y el estrés me generaban mucha tensión. Me decían que no podía seguir así porque me habían dado unos resultados, tipos unos anticuerpos antinucleares, que era que las mismas células del cuerpo se estaban atacando a sí mismas. Era algo físico y emocional. Iba de la mano”, agregó Marcos Ginocchio.

Marcos Ginocchio, en PH Podemos Hablar. Foto: captura de TV.



El joven salteño, que conquistó los corazones de los fanáticos de Gran Hermano, que lo convirtieron en el gran ganador, reveló que su entorno estaba muy preocupado por él. “Me dijeron que no podía seguir así porque había bajado mucho de peso, no tenía energías, me costaba hacer todo”, confesó Marcos Ginocchio.



“Y me acuerdo que una noche, llorando, le pedí a Dios que me acompañara. Ayudame, lo que tenga que ser, pero acompañame, porque no podía seguir así ni un día más. Llorando me dormí. Y al día siguiente fue como que sentí la presencia de Dios y todo empezó a mejorar”, cerró.