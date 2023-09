El importante pedido de Juliana Díaz a sus ex compañeros de Gran Hermano por Maxi Guidici

El viernes por la mañana se conoció la triste información de la internación de Maximiliano Guidici, ex Gran Hermano que intentó suicidarse ingiriendo un blíster de clonazepam. Ahora, quien rompió el silencio fue Juliana Díaz, su ex novia.



Sucede que ellos se conocieron en la casa de Gran Hermano y fueron la primera pareja en conformarse. Luego, al reencontrarse afuera, continuar con su relación amorosa, hasta que llegó la repentina separación.



Así como fue sorpresiva la ruptura, también sorprendió la reconciliación, que se dio hace apenas unos días. Sin embargo, en la vorágine, una vez más inquietaron a todos cuando Juliana Díaz confirmó que estaban separados nuevamente y que esta vez era “definitivo”.

Maximiliano Guidici y Juliana Díaz.



Luego de que se conociera el episodio protagonizado por Maximiliano Guidici, las especulaciones giraron en torno a Juliana Díaz, indicando que el cordobés habría entrenado en una fuerte crisis tras la separación.



Ahora, la joven decidió romper el silencio en diálogo con Pía Shaw. “Me están matando a preguntas y llamadas. La familia se está ocupando de Maxi. Él está bien. No sé bien qué pasó. No me quiero meter. Hablen con la familia”, le dijo la ex Gran Hermano a la periodista, que transmitió el mensaje en A la Barbarossa.



Por otra parte, Juliana Díaz también habló con TN Show, donde también manifestó su preocupación por lo ocurrido con su ex pareja. “Estoy triste y preocupada. Él está mejor, pero no sé mucho más”, dijo la joven al citado medio.

Juliana Díaz les hizo un importante pedido a sus ex compañeros de Gran Hermano por Maxi Guidici.



Otro de los ex Gran Hermano que habló del tema fue Ariel Ansaldo, muy cercano a Maxi Guidi en el reality. “Está delicado el tema. Más que eso no puedo decir. Estoy al tanto de todo lo que le pasó. Anoche tuvo episodios difíciles, igual que durante el día. Por lo pronto, lo mejor es que esté internado, que no esté solo”, comentó.



Asimismo, en las últimas horas se conoció el importante pedido que Juliana Díaz les hizo a sus ex compañeros de Gran Hermano que en estos días están en los medios: pidió por favor que nadie se refiere al durísimo momento que está atravesando Maxi Guidici.