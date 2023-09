El fuerte enojo de Jorge Rial con Morena por su defensa a Aníbal Lotocki

Luego de lo que fue la polémica y, sobre todo, sorpresiva defensa de Morena Rial a Aníbal Lotocki, pocos días después de la muerte de Silvina Luna, apareció Jorge Rial para expresar su enojo y su descontento.



Sucede que, por haberse realizado algunas intervenciones estéticas, los seguidores de la hija del periodista quisieron conocer su opinión, en primera medida, sobre este tipo de operaciones.



“No me voy a meter en ese debate porque me parece que todos se agarran para defenestrar a un doctor que amo y que creo yo que no es su culpa”, comentó en primera instancia Morena Rial en una interacción con sus seguidores.



“Cuántos otros doctores, si así se los puede llamar, han hecho desastres, pero como no son Aníbal, no lo hacen ni público ni lo matan y digo mis motivos”, agregó la hija de Jorge Rial sobre el fuerte repudio que cae sobre Aníbal Lotocki.



“Cada cuerpo rechaza o adhiere de diferentes formas los productos introducidos, pero a cada persona antes de ser operada se le consulta y firma un consentimiento sobre el tratamiento u operación que va a recibir. Cada uno defiende y piensa como quiere y siente”, añadió.

La opinión de Morena Rial sobre Aníbal Lotocki.



Luego, en otra pregunta, un seguidor le consultó por su opinión sobre Aníbal Lotocki. “Lo único que puedo decir es que es un doctor y que cada doctor analiza los casos y, si es viable, se va para adelante. Si tienen reclamos es a la empresa que admite que este producto esté permitido para usar. Creo que deberían dejar de culpa a una persona de asesina tan sólo por un minuto de fama”, expresó Morena Rial.



Por su parte, la opinión que faltaba conocer en toda esta polémica era la de Jorge Rial, el padre de Morena. “No sé por qué le dio su apoyo a Lotocki. No lo entiendo, pero bueno. Es independiente, es grande y tiene sus propias opiniones. Yo no las comparto, pero bueno”, comentó el periodista en diálogo con Socios del Espectáculo.