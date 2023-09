Ángel de Brito sin filtros: ¿volverá a trabajar con Andrea Taboada?

En su momento, la salida de Andrea Taboada del panel de LAM fue tan sorpresiva como polémica. No sólo era una de las angelitas históricas, sino que además era una de las personas más cercanas a Ángel de Brito, con quien tenía una relación que trascendía las barreras de lo profesional.

Andrea Taboada tenía una enorme amistad con Ángel de Brito, al punto que el año pasado se habían ido de vacaciones juntos por Europa. Sin embargo algo cambió, la relación se rompió en algún momento y siguieron caminos por separado.

Por un lado, el conductor siguió al frente de LAM, con un panel fijo que hoy está integrado por Yanina Latorre, Nazarena Vélez, Marixa Balli, Marcela Feudale, Maite Peñoñori y Fernanda Iglesias. Por el otro, la periodista se mantuvo en el canal pero pasó al programa de Mariana Fabbiani, como panelista de DDM.

Hace algunas semanas, el también jurado del Bailando interactuó con sus seguidores de Instagram abriendo una cajita de preguntas para responder. En ese momento, reveló que hay un distanciamiento con la panelista y sorprendió a todos.

Por este mismo motivo, luego de que Ángel de Brito confiese que la amistad ya no se encuentra en buenos términos, desde Bien de Mañana fueron a buscar al conductor de LAM para hablar sobre el tema. Fiel a su estilo, el periodista no se calló nada.

"En las redes sociales, en los últimos días, le están pegando mucho a Andrea Taboada... que está colgada, que está pintada, que no le dan espacio. ¿Qué pensás de tu amiga, examiga?", le preguntó el notero al jurado del Bailando.

La salida de Andrea Taboada de LAM sorprendió a muchos.

"Mira, los paneles son así, a veces tenés más lugar, a veces menos. Andrea es una gran profesional, una gran productora, aporta mucho desde la producción. Y es súper ubicada, no es, a veces sí, de las que busca pelea porque sí, y se ubica en el lugar que le toca en el programa. Yo creo que al programa de Mariana le va bárbaro, que Andrea está haciendo un gran trabajo, y no creo que esté pintada para nada", respondió Ángel.