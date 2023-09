Los motivos de la nueva separación de Juliana Díaz y Maxi Guidici

En las últimas horas, Juliana Díaz sorprendió a todos sus seguidores de Instagram al anunciar que nuevamente está separada de Maximiliano Guidici, a quien conoció en Gran Hermano y con quien mantuvo un romance tanto dentro como fuera de la casa.



En el reality de Telefe fueron la primera pareja en formarse y así lo sostuvieron durante algunos meses al reencontrarse afuera. Sin embargo, luego de mostrarse muy enamorados, sorprendieron al contar que se habían separado.

Juliana Díaz y Maximiliano Guidici.



Un mes más tarde ocurrió lo que nadie esperaba ni imaginaba: los ex Gran Hermano Juliana Díaz y Maximiliano Guidici se habían reconciliado y parecía que, ahora sí, volvían a apostar por el amor.



Incluso, el cordobés se había mostrado en el Bailando 2023 acompañando a Juliana Díaz en su debut en la pista de baile del programa que este año Marcelo Tinelli conduce en la pantalla de América.



Sin embargo, cuando parecía que todo marchaba bien, pocos días después la joven morocha volvió a sorprender a todos al comunicar con una historia de Instagram que, una vez más, está separada de Maximiliano Guidici.

Juliana Díaz comunicó que está nuevamente separada de Maxi Guidici.



“Hola a todos. Quería contar que con Maxi ya no somos pareja. Entre tantas idas y vueltas, no pudimos sostener la relación”, escribió Juliana Díaz, explicando los motivos de la nueva ruptura entre ellos.



“Es una separación definitiva. No hay retorno, por el bien de nuestra salud. Así que pido respeto para que cada uno pueda ser feliz y seguir su camino en paz. Gracias”, agregó la ex Gran hermano y actual participante del Bailando 2023.