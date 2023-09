La incómoda pregunta que le hizo Ángel de Brito a la mamá de Camila Homs en el Bailando 2023

Este jueves, Camila Homs y Nicolás Fleitas volvieron a la pista del Bailando 2023. La pareja se presentó con un tema disco de la cantante estadounidense Lizzo, luego de haber bailado una canción de María Becerra a comienzos de septiembre. Los participantes obtuvieron con su performance 14 puntos, aunque todavía falta el puntaje secreto de Moria Casán.

Liliana Fontán, mamá de Camila Homs, estuvo presente en el programa conducido por Marcelo Tinelli para apoyar a su hija. El presentador se acercó a Fontán e intercambió algunas palabras. Fiel a su estilo, Marcelo elogió a la mamá de Homs y destacó su aroma.

Mirá lo que le preguntó Ángel de Brito a la mamá de Camila Homs

Pero la situación tuvo un giro radical cuando Ángel de Brito le hizo una incómoda pregunta a Liliana que Camila no puede responder porque tiene prohibido hablar sobre Rodrigo de Paul, su expareja con quien tuvo una polémica separación por una supuesta infidelidad.

"Como Camila mucho no puede hablar de ciertos temas, le quería preguntar a Liliana, que dijo que no sabe mentir, así es que no me va a mentir, quería saber el motivo de la separación de tu hija", expresó picante el conductor de LAM.

Camila Homs y Nicolas Fleites bailaron "Juice" de Lizzo. Créditos: captura de pantalla Youtube el Bailando.

"Cosas personales de ellos. Yo ni idea", contestó la mujer. Pero de Brito no se quedó conforme con la respuesta de la mamá de Camila Homs y continuó insistiendo: "¿Cómo? ¿No hablas con tu hija? Me dijiste que no sabías mentir recién".

Fontán, molesta, replicó diciendo que no miente y que a su hija no le gusta hablar mucho. "Es una chica bastante callada", contó Liliana. Y Ángel de Brito la interrumpió: "¿Rodrigo le fue infiel?". "No se, no se. No me hagas hablar de esas cosas, hablemos, si querés, de mi vinoteca, del gin tonic, del Campari, no se" contestó nerviosa la mujer.

"Lo tomo como un sí", concluyó diciendo el mediático.