La fiesta del cine con entradas al 50%: cuándo y en qué cines

Luego del éxito de espectadores en la primera edición, vuelve la gran fiesta del entretenimiento del país con la Fiesta del Cine. Esto se desarrollará del 1 al 4 de octubre en distintos cines de Argentina.

“Después del éxito de la primera edición de la Fiesta del Cine, estamos muy contentos de volver a traer esta gran propuesta de entretenimiento a todo el país. A pedido del público, lanzamos la 2da edición, para que nadie se quede con las ganas de vivir la experiencia que generan las historias en la pantalla grande. La industria se une brindando una entrada a precio único, en más de 600 salas argentinas, para que todos puedan disfrutar las películas más exitosas del año” comenta Martín Álvarez Morales, Presidente de la Cámara Argentina de Exhibidores y Gerente General de Cinemark Hoyts.

Cinemark es una de las cadenas de cine que se suma a la iniciativa.

En el caso de Cinemark Hoyts, serán cuatro días en los que los fanáticos del cine podrán disfrutar todas las películas en cartel en 2D, 3D, XD y Comfort a sólo $800. Dentro de este gran evento, Cinemark Hoyts estará programando una Función Distendida de “Elementos”, adaptada para personas neurodivergentes, el día domingo 1/10 a las 09:45 hs en Cinemark Palermo y Solei.

Qué estrenos habrá en la cartelera

El jueves previo a la fiesta del cine, el 28 de septiembre, estrenarán Resistencia, del director de Rogue One, Gareth Edwards, con John David Washington (hijo de Denzel y coprotagonista de Tenet); Una flor en el barro, con Nicolás Francella; la animada Paw Patrol: la super película y Saw X: el juego del miedo. Para los amantes del terror, estrena "Saw X: el juego del miedo".

Habrán descuentos en funciones 2D, 3D y XD.

También van a reponerse algunos títulos, como Super Mario Bros., Spider-Man: a través del Spider-Verso, Transformers: El despertar de las bestias, Flash y Avatar: el camino del agua. Se podrán ver o volver a ver Rápidos y furiosos X, Misión Imposible 7, Indiana Jones y el dial del destino, Guardianes de la Galaxia Vol.3, La Sirenita, El Gato con Botas: el último deseo y Krakens y Sirenas. Y seguirán en cartel Barbie, Elementos y Oppenheimer; y el cine nacional tendrá su line up especial con el regreso de Asfixiados, Blondie, Casi muerta y La extorsión.

Qué cines participan