Internaron con diagnóstico de intento de suicidio a Maxi Guidici, ex Gran Hermano

Sobre el mediodía de este viernes, trascendió que Maxi Guidici, ex Gran Hermano (Telefe), fue internado de urgencia con diagnóstico de intento de suicidio en el Hospital Ramos Mejía.

Personal del SAME se encargó del traslado de Maxi Guidici al mencionado centro de salud, y la crisis del ex Gran Hermano se habría desatado luego de que el joven le enviara claaves y contraseñas bancarias a su madre.

Luego, su amigo Alexis, también exparticipante de Gran Hermano, fue quien encontró desvanecido a Maxi Guidici, y el parte policial indica que “personal fue desplazado a la 1.25 de la madrugada por un masculino que habría ingerido gran cantidad de pastillas. Arribado se encuentra con ambulancia de SAME quien asiste y deriva al Hospital Ramos Mejia a Maximiliano Jose GUIDICI (EX GRAN HERMANO 2022) con diagnóstico intento de suicidio, pudiendo ser la acción de la ingesta de un blíster de pastillas de clonazepam de 2 miligramos”.

Maxi Guidici venía de atravesar una serie de situaciones adversas, incluyendo un accidente automovilístico este jueves y el anuncio de Juliana Díaz, a quien conoció en Gran Hermano, sobre la nueva ruptura de la pareja.

Maxi Guidici y Juliana Díaz durante su paso por Gran Hermano. Foto: Captura de video Telefe.

"Hola a todos, solo quería contar que con Maxi ya no somos pareja. Entre tantas idas y vueltas no pudimos sostener la relación. Es una separación definitiva, no hay retorno por el bien de nuestra salud. Pido respeto para que cada uno pueda ser feliz y seguir su camino en paz”, escribió en las últimas horas desde sus historias de Instagram Díaz sobre su separación de Guidici.

El posteo que Juliana Díaz compartió anunciando su ruptura con Maxi Guidici. Foto: Instagram @juuli.dc

Además, este jueves Maxi Guidici estuvo en el estudio del Bailando (América), donde se lo vio tomando un trago en la barra del certamen que conduce Marcelo Tinelli.

Si usted, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, llamar al 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) o bien al (011) 5275-1135 (desde todo el país).