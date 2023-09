El papelón de Sebastián Vignolo y Diego Latorre durante un partido de Boca

Las transmisiones en vivo tienen sus riesgos y, esta vez, a Sebastián “Pollo” Vignolo y a Diego Latorre les tocó pagar los platos rotos a raíz de un micrófono que quedó abierto mientras Boca jugaba con Central Córdoba en Santiago del Estero.

Todo iba normal durante el partido que transmitía ESPN Premium. Hasta que, a los 20 minutos del encuentro, los televidentes quedaron desencajados al escuchar los sonidos característicos del videojuego “Among Us”, que se volvió muy popular durante la pandemia.

El efecto de sonido completamente disruptivo se hizo notar cuando Boca estaba siendo atacado por el equipo santiagueño y tanto Sebastián Vignolo como Diego Latorre no supieron cómo reaccionar a la sorpresa y quedaron mudos ante el papelón que de inmediato generó memes y burlas en redes.

Así, el relator y el comentarista quedaron en ridículo por este insólito error de la producción y del sonidista de ESPN Premium en la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional 2023, que terminó 3 a cero a favor del conjunto xeneize.

Un micrófono quedó abierto durante Boca-Central Córdoba y Vignolo y Latorre pagaron el papelón. Captura TV.

"¿Están jugando al Among Us o entendí mal? ¡Yo solo quiero ver a Boca, che!"; "Los muchachos se pusieron a jugar al Among Us en plena transmisión del Central Córdoba-Boca. El fútbol argentino tiene estas cositas"; fueron algunos de los comentarios que inundaron Twitter a la par de los memes.

El error de Pollo Vignolo que se volvió viral

Esta no es la primera vez que Sebastián Vignolo es tendencia en redes por un error. A mediados de junio, el relator fue centro de burlas al cometer un gracioso error en un partido entre River y Defensa. Mientras el equipo millonario buscaba abrir el marcador, Vignolo confundió al tenista Guillermo Coria con el uruguayo Rodrigo Mora, y en las redes no se lo perdonaron.

Al ver al Mago, Vignolo expresó: "Ahí estaba el gran Mora, Morita. Creo que uno de los mejores amigos de Marcelo Gallardo, Morita". Pero, minutos después, se dio cuenta de que era el tenista, la quiso arreglar aunque la terminó embarrando más: "Estaba el Mago Coria, estaba el Maguito Coria, y también lo vimos por allá a Morita, del otro lado".