Así quedó la casa de Araceli González tras la redecoración

En días en los que se mantiene alejada de la televisión y de los medios, Araceli González aprovechó el tiempo para dedicarse no sólo a ella misma, sino también a su casa, que redecoró con mucho amor.



En su cuenta de Instagram, publicó un video en el que mostró cómo quedaron los distintos ambientes de su casa. Es que la actriz de 56 años decidió redecorar desde el living, pasando por el comedor, hasta las habitaciones.



“Mi paraíso con todos sus habitantes. Mi casa. ¡Mi templo! ¡Mi hogar! En mi teléfono puse Mi Altar. ¡Así es! Lugar único de resguardo y amorosidad. Eso se construye”, comentó Araceli González en la publicación.



“Podemos estar en palacios o no, pero si hay gente tóxica a tu alrededor no podemos disfrutar de nuestros logros diarios”, agregó Araceli González, exponiendo de esta manera sus gustos y preferencias y de la pasión que le pone a las cosas que emprende.



“De cada casa que tuve hice mansiones de amor. El que me conoce sabe que soy de cambiar espacios y que queden preciosos. Desde muy chica. Profesión que hubiese querido tener”, comentó la actriz.



En el video que publicó Araceli González se puede ver a Fabián Mazzei, su pareja, colgando unos cuadros de vegetación con marcos plateados. Asimismo, en el living se destacan pisos de madera, sillones blancos, una alfombra gris, una mesa estilo rústico y una araña colgante de vidrio.

La casa de Araceli González tras la redecoración. Foto: @araceligonzalez67.



Por otra parte, el living es, al parecer, uno de los lugares favoritos de la casa de los actores, dado que se puede observar una ventana que brinda una hermosa vista al jardín, donde tienen una enorme piscina.



“¡Y hoy lo hago en casas de personas que pasaron por vida que amo! ¡Se las transformo para que sean cálidas y bellas de vivir! ¡Hobby que respeto y amo!”, concluyó Araceli González en el posteo en el que abrió las puertas de su casa.

