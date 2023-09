Tomás Holder sufrió un ataque de pánico en vivo en el Bailando 2023

Tomás Holder vivió un angustiante momento en la noche de este jueves en el Bailando 2023. El ex Gran Hermano sufrió un ataque de pánico en pleno programa y preocupó a Marcelo Tinelli y todo el equipo.

Todo comenzó cuando Marcelo Tinelli iba dando el puntaje del voto secreto de Pampita y Moria Casán interrumpió advirtiendo que Tomás Holder estaba descompuesto, mientras su bailarina, Agostina Caute, explicaba que estaba mareado.

Sin tener el claro la gravedad del asunto, Marcelo Tinelli intentó tomarlo con humor y preguntó: ¿Pero lastra este pibe?”, mientras mostraban al influencer acompañado en un sector del estacionamiento siendo asistido.

“Algún tema de salud debe tener, porque ayer también le bajó la presión. El lunes también estaba medio raro. Ya van tres días que está así”, dijo Marcelo Tinelli asombrado luego que Federico Hoppe le explique qué había sufrido un ataque de pánico.

Marcelo Tinelli y Tomás Holder han forjado una interesante relación en el reality

"Es raro todo el tema mental y los ataques de pánico. Me da mucha pena, me da ganas de llorar con él, y esa angustia, y escucharlo decir ‘no quiero sufrir más’...”, agregó el conductor luego de acercarse a hablar con él.

Marcelo Polino decidió salvar a Tomás Holder y Agostina Caute por lo que la pareja continuará en el certamen: "Fue por la acompañante. También hay que apoyar a la gente que acompaña. Aguante los acompañantes”, sostuvo el jurado.

“Ahora estaba respirando profundamente y más calmo, pero me dio mucha pena, como si hubiera estado durmiendo a mi hijo que estaba llorando en la cama. Ojalá que se mejore. Me parece un pibe de primera, siempre ha sido muy respetuoso, muy cariñoso con nosotros, y me da mucha pena que esté pasando esta situación espantosa. Me dan ganas de abrazarlo y quedarme con él”, agregó Tinelli.

Tomás Holder fue el primer eliminado de la casa de Gran Hermano

Luego de unos minutos, Holder volvió al estudio y explicó: “Estoy luchando con ataques de pánico. Estoy dando lo mejor de mí, a veces no me sale. A veces me matan por algo que no soy. No soy mal pibe. Quiero hacer las cosas bien y a veces no me sale, no sé bailar. Estoy yendo al psicólogo para poder evitar todo esto. No quiero dar este papel, estoy para más”.