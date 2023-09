Marcela Tauro contó la verdad del día que empezó Intrusos con ella arrodillada al lado de Jorge Rial

Los fanáticos de Intrusos seguramente tengan en la memoria aquel extraño arranque en el que Marcela Tauro apareció sorpresivamente arrodillada al lado de Jorge Rial, quien se enfureció con la producción por haberlo mandado al aire sin avisarle.



“Hagamos una cosa, volvamos a empezar. Tratemos de empezar como empezamos siempre. ¿Puede ser que hagamos un programa normal? En mi vida me pasó esto, de que me mande al aire sin avisar”, dijo Jorge Rial en aquella ocasión.

Ahora, en una visita al programa de streaming Más de lo Mismo, por Luzu TV, Marcela Tauro contó toda la verdad de aquella insólita situación. “Hay una versión que dice que estaban tomando droga”, le dijeron a la periodista. “¡No! Yo no tomo drogas”, respondió, negando definitivamente ese rumor.



“Vos estabas como arrodillada al lado de Rial”, le recordaron, por lo que la panelista todavía de Intrusos procedió a relatar qué sucedió aquel recordado día. “Yo estaba de ese lado. Ya que la hacemos, la hacemos bien”, comenzó.



“Yo estaba ahí sentada. Había tuiteado De Brito que yo iba a ir al Bailando. Entonces, Jorge me dice: ‘Hablaste para ir al Bailando. No me dijiste’. Le digo: ‘No, no voy’. Y me dice: ‘Sos una hija de puta’. Fuera del aire esto. Estaban todos mis compañeros”, empezó contando Marcela Tauro.



“Le digo que no, que no arreglé, que es mentira. Me dice: ‘Me estás mintiendo. Lo acaba de subir Ángel’. En ese momento no era verdad. Después sí”, siguió contando la periodista despertando las risas de todos.

Marcela Tauro contó la verdad del día en el que apareció en Intrusos arrodillada al lado de Jorge Rial.



En ese momento, Marcela Tauro llegó al punto más importante de la anécdota, a la explicación de aquella polémica imagen al aire. “La cuestión es que me generó un quilombo terrible porque cuando él se enojaba, se enojaba. Era un clima de mierda. Entonces, me dice: ‘Vení un minuto’. Yo nunca hago esto, pero me puse así (haciendo el gesto de arrodillarse). Él me estaba puteando y yo le estaba contestando”, reveló.



“Fue muy raro, porque fuimos al aire. Entonces, quedó cualquier cosa, como que podría haber estado haciendo cualquier cosa, como que estaba haciendo sexo oral con mis compañeros ahí…”, cerró Marcela Tauro entre risas.