La Orquesta Pianoforte con un repertorio de consagrados, este jueves en el Independencia

Un programa con las interpretaciones de artistas y compositores como The Beatles, Glenn Miller, John Williams, George Gershwin, y Lionel Velasco; serán parte del repertorio que este jueves 21 de septiembre a las 21, ofrecerá la Orquesta Pianoforte en el marco del Día Mundial de la Paz.

Estarán acompañados en piano, en formato solista por el gran Leonardo Pittella y, como directora invitada, Alicia Pouzo. Las entradas ya están a la venta a través de entradaweb.com.ar o en boletería del teatro de miércoles a domingo de 18 a 21.

En formato big band, la Orquesta Pianoforte tendrá un repertorio que pasará por grandes clásicos del jazz. También entre otros se ofrecerá, la famosa “Rhapsody in Blue” de George Gershwin, concierto para piano que fue escrito originalmente para esta configuración orquestal, ejecutada por el distinguido pianista mendocino Leonardo Pittella.

La Orquesta Pianoforte se presentará con un repertorio de consagrados

En esta oportunidad la dirección estará a cargo de la destacada, Alicia Pouzo como invitada. El programa será: “In the modo” (Glenn Miller), “American Patrol” (Glenn Miller), “Moonlight Serenade” (Glenn Miller), “Vals San José” (Lionel Velasco), “La Cantina” (John Williams), “Beatles Hits” (The Beatles) y “Rhapsody in blue” (George Gershwin).

La presentación será este jueves, a las 21.

La Orquesta Pianoforte se creó con el objetivo de ofrecer productos artísticos de primer nivel. Tiene como objetivo la excelencia en todos los aspectos, por ello cada músico y música que forma parte de la agrupación, pertenece a un selecto grupo de algunos de los más renombrados músicos que residen en Mendoza. Los mismos, gracias a su apertura y versatilidad pueden interpretar cualquier estilo musical de forma comprometida y seria, abarcando tanto la música clásica como otros estilos de manera sinfónica. Sus espectáculos están destinados tanto al disfrute del público habitué, como de aquellos que se acercan por primera vez a este tipo de eventos.