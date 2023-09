La desgarradora reacción de la mamá de Tomás Holder al ataque de pánico del joven en el Bailando

Tras el ataque de pánico que sufrió Tomás Holder en plena emisión del Bailando (América), su madre compartió su desgarradora reacción al difícil momento que atravesó el joven frente a cámaras.

En diálogo por videollamado con Intrusos (América), Gisela Gordillo no pudo contener las lágrimas al hablar del ataque de pánico que vivió su hijo en el Bailando. "Estoy mal. Yo no volví a ver las imágenes y ahora verlas me pone mal. Él ayer me dijo que se sentía mal. Le digo a mis nenes más chiquitos vamos a ver a Tomi que hoy está en vivo, yo estaba mirando como todo el mundo y cuando veo que estaba llorando en la cochera... Yo lo conozco y digo: 'Está con un ataque de pánico'", expresó la mamá de Tomás Holder.

Además, Gordillo contó cuál fue la reacción de su hijo más pequeño mientras veía a su hermano padeciendo un ataque de pánico en el Bailando. "Mi hijo chiquito se levanta y empezó a gritar, a llorar y decía 'llamá a mi hermano, vamos a buscarlo'. Yo no sabía cómo explicarles que estaba lejos, no sabía quién llamar... Luego terminé pidiendo ayuda en las redes y digo qué carajos estoy haciendo", explicó desconsolada la madre de Holder.

Por otro lado, al referirse al posible origen de las crisis de su hijo qu derivan en un episodio de ataque de pánico, la entrevistada detalló: "Tomás siempre sufrió bullying por cómo era, después empezó a entrenar un montón, formó el cuerpo que formó. En muy poco tiempo se hizo conocido en TikTok con un personaje de tincho, cosa que él no es así, nosotros venimos de una familia humilde... Y tiene que sostener el personaje de pibe millonario que no es", argumentó la mujer.

En tanto que sobre lo que la madre considera como punto de partida del malestar de Tomás Holder apuntó: "Esto empezó cuando fue a las fiestas electrónicas, cuando no le gustan, y le ofrecieron pastillas en enero y febrero. Él salió adelante, pero de ahí arrancaron sus ataques de pánico... Yo no es que me lavo las manos y yo lo no sé. Cuando estaba en Rosario estaba re contenido, estaba su mamá, sus amigos. De pronto decide irse a Buenos Aires y yo no puedo irme a vivir para allá, tengo dos chiquitos acá".

Finalmente, sobre la ausencia paterna que atravesó el joven participante del Bailando, Gisela Gordillo remarcó: "Su papá no estuvo nunca, venía una vez cada tanto... Yo vendía café en la calle para darle de comer, yo lo llevaba a comer a una guardería maternal, yo viví en una villa con Tomás. El padre nunca estuvo, con Tomás pasamos las mil y una".