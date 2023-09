El artista mendocino que emocionó a todos en Got Talent Argentina

Un acróbata mendocino deslumbró a todos durante la emisión del martes de Got Talent Argentina. Juan Manuel Norton realizó una performance que conquistó al jurado del certamen integrado por Florencia Peña, Emir Abdul, La Joaqui y Abel Pintos.

"Me llamo Juan. Cómo dice el tema que elegí, estoy un poco desafiando al destino, porque en Mendoza no se ve mucho esto. Cuando uno crece, lo mandan a jugar al fútbol y cuando vi que había una persona colgada, dije, ‘yo quiero hacer esto’. Me llevó un par de años encontrarme en el lugar indicado. Y cuando empecé nunca terminé", expresó el participante durante su presentación. Acto seguido, comenzó una rutina de acrobacia aérea con aro acompañado del tema de María Becerra "Desafiando al destino".

Al momento de las devoluciones, La Joaqui opinó: "Se nota que disfrutás mucho lo que haces. Me encantó lo que hiciste. Muchas gracias".

Por su parte, Abel Pintos comentó: "Lo primero que pienso es que seguramente después de verte en televisión habrá muchos niños y niñas que descubran esto, como vos lo descubriste en algún momento. Sos una hermosa referencia para que eso suceda. Fue bellísimo lo que hiciste".

"Para mí fue dinámico, emocionante y al conectar vos con el instrumento, me hiciste conectar a mi. La canción me genera cosas lindas y que vos hagas eso con tanta pasión, me lo generó a mí. Gracias", expresó Emir Abdul.

A la hora de la votación, el acróbata recibió la aprobación de los cuatro jurados y de esta manera el participante pasó a la siguiente ronda del certamen.