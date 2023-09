Bailando 2023: quiénes fueron los primeros eliminados del certamen

Este miércoles se terminaron de conocer los votos secretos de Pampita en el Bailando 2023. La modelo, que se tomó unos días descanso, tuvo el voto misterioso en la primera gala del programa conducido a por Marcelo Tinelli. El conductor develó el voto secreto y anunció a las figuras con menor puntaje: Romina Uhrig, Tomás Holder, Lali González, Eva Bargiela, Ian Hachmann (junto a Arna Karls), Fernanda Sosa y Nelly Camjalli.

Luego cada uno de los integrantes del jurado debía salvar a algún participante para que tres parejas vayan al voto de la gente. Zaira Nara, en reemplazo de Pampita, decidió salvar a Fernanda Sosa: “Tengo muchos amigos en Uruguay que la conocen y saben del esfuerzo que está haciendo. Irte de tu país es muy difícil y estoy contenta de poder salvarla”, dijo la hermana de Wanda.

Tomás Holder fue salvado por Marcelo Polino

Moria Casán apostó salvando a la paraguaya Lali González porque “es angelada y me gustó mucho su performance. Quiero que siga en el certamen porque tiene muchos valores y nos va a dar buenas sorpresas. Es una mujer encantadora”.

Marcelo Polino se solidarizó con Tomás Holder que sufrió un ataque de pánico y decidió salvarlo para que continúe en el certamen de baile.

Por último, Ángel de Brito votó por la ex Gran Hermano, Romina Uhrig: “Lo decidí ahora, no tengo amigos en la pista. No sentí placer sino todo lo contrario, así que voy a salvar a lo menos peor. Ella es la que más potencial tiene entre todo esto que quedó”

De esta manera quedaron en la decisión del publico Eva Bargiela, los "onlyfaners" Ian Hachmann y Arna Karls, y la señora de 82 años, Nelly Camjalli.

La abuela Nelly fue una de las primeras eliminadas del Bailando 2023

"La primera pareja que se va esta noche, lo hace con el 9,5% de los votos y es la pareja de Ian Hachmann y Arna Karls. Por decisión mayoritaria de la gente, sigue en certamen Eva Bargiela. Un aplauso para la querida Nelly Camjalli que también abandona el programa”, reveló Marcelo Tinelli.