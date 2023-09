Tensión en Got Talent: Abel Pintos y Emir Abdul se cruzaron por la performance de un artista

Got Talent está a punto de cumplir un mes en la pantalla de Telefe. El programa de talentos comenzó el lunes 21 de agosto y, desde su inicio, se ha convertido en una de las propuestas televisivas más vistas cada noche.

Cientos de talentos ya fueron juzgados por Florencia Peña; el coreógrafo Emir Abdul; La Joaqui; y Abel Pintos. Cada uno de ellos evalúa a los participantes según el rubro al que se dedica, pero a veces los jueces no coinciden con las devoluciones dadas entre ellos y terminan viviendo tensas situaciones en el certamen.

Hace 14 años, el joven participó en "Talento Argentino". Créditos: captura de pantalla Got Talent.

Este martes, Germán Massimino, concursante de Got Talent, mostró su destreza bailando popping, una rama del Hip Hop, vestido de payaso. El joven ya se había presentado en Telefe, en Talento Argentino, en el año 2009, donde llegó a las semifinales.

Mirá el baile que realizó Germán Massimino en Got Talent

Su performance en Got Talent se llevó todos los aplausos. Cada uno de los integrantes del jurado elogió su baile, pero Emir Abdul fue un poco más crítico con el participante al dedicarse a la danza: "Me gustó mucho, pero realmente no me mató. Me hubiese gustado que mezclaras mucho más el clown con el popping. Cuando me dijiste la propuesta sentí que iba a ser como algo más original. No me resultó original, pero me parece que sos increíble popper".

"¿No te resultó original?", interrumpió Abel Pintos. "Vos ves muchos cantantes. Sobre gustos no hay nada escrito", le respondió el coreógrafo. Después de ese comentario, el bailarín continuó con su crítica hacia el concursante: "Me gustaría que sea algo como más show. De la mitad al final me pareció increíble, pero la primera parte no".

Abel Pintos cuestionó la devolución de su compañero. Créditos: captura de pantalla Got Talent.

Y en ese momento, Florencia Peña también salió a defender al artista. "Perdón, eso es una elección de él también", dijo la actriz, a lo que Abdul contestó muy picante que "también es su elección decir lo que piensa". "Vos tenés que hacer lo que vos quieras. Si a Emir no le gusta, es problema de él", fueron las palabras de Peña hacia Germán.

Finalmente, la decisión del jurado fue un "sí" unánime y Germán Massimino logró pasar a la siguiente fase del programa.