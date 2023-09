La famosa que acusó a una entrevistada de robarle a Vanessa Show y el furioso cruce entre ambas

A pocos días del fallecimiento de la icónica artista trans Vanessa Show, Oriana Junco hizo una dura acusación de robo contra una activista, asegurando que se llevó pertenencias de la fallecida figura.

Barbie di Rocco, activista trans y amiga de Vanessa Show, estuvo como invitada en LAM (América) y en plena emisión, Oriana Junco arremetió contra la actvista Barbie di Rocco.

“Las últimas veces que hablamos con Vanessa, que la conozco de hace 30 años, yo estaba en Europa. Ella me llamaba y me decía: ‘Nena, comprá latas de tomate’, como si estuviéramos en la Segunda Guerra Mundial. Ya venía muy mal con la cabeza, se olvidaba de todo, tenía como un principio de Alzheimer. Estaba mal, no reconocía. Y ahí es donde se acercaron muchas personas a saquearla, a conseguir una conveniencia, directamente. Eso es lo que me están diciendo a mi”, disparó Oriana Junco.

Luego, la mediática arremetió contra Barbie di Rocco por no haberla invitado al velorio de Vanessa Show, cuando se jactó de ser amiga de toda la vida de la artista. Entonces, la activista le respondió: “No, Oriana, no mandé una invitación directa a nadie, lo puse en mi Instagram”.

Lejos de calmarse el cruce entre ambas, Barbie di Rocco deslizó que Oriana Junco le envió a dos conocidos conductores fotos de ella subiendo una valija a un auto tras salir de la casa de Vanessa Show. “Ayer Oriana me mandó unas fotos que se las mandó no sé quién, y también se las mandó a (Rodrigo) Lussich y (Adrián) Pallares para que las muestren. Ayer ella me dijo: ‘No soy policía, no se las voy a mandar a nadie’. Y hoy Pallares me dice que le mandaste las fotos vos, Oriana”, increpó la invitada.

Oriana Junco hizo una dura acusación contra Barbie di Rocco tras la muerte de Vanessa Show. Foto: Instagram @orianajunco.

Tras la embestida, Oriana Junco retrucó con todo: “Yo no me voy a cruzar con una chica que está en el fondo de la esquina. A mí lo que me están diciendo todos los vecinos es que vos te robaste todo. Y que dejes el teléfono de Vanessa en el kiosco, que la sobrina de ella, lo quiere”.

La discusión subió de tono, y Barbie di Rocco respondió: “Oriana, ¿Por qué no te preocupás por las causas que tenés por robo, usurpación, venta de drogas, prostitución, todo?”. Entonces Oriana Junco estalló: “Preocupate por vos. Sos una chorra, sos una chorra y lo sabe todo el mundo. Nunca en la vida la escuché a Vanessa Show hablar de vos, no te hubiese dejado entrar a la casa”.

La activista siguió contra la mediática y la fulminó al acusar: “No voy a dar nombres pero tenés denuncia de extorsión, apuñalaste a un cliente. Le robaste a una chica... Está todo en la justicia. Mientras tanto, Oriana Junco desafió a Barbie di Rocco a que muestre la denuncia en cuestión.

Desconcertado por la pelea, y apenado por cómo terminó el homenaje que quiso hacerle a Vanessa Show. Por su parte, Oriana Junco optó por abandonar el móvil furiosa y diciendo: “Yo no quería esto, Ángel. Se lo dije a tu producción”.