El insólito y sorpresivo pedido de Zaira Nara para reemplazar a Pampita en el Bailando

En los últimos días se conoció que Zaira Nara reemplazará a Pampita en el jurado del Bailando 2023, pero lo que llamó mucho la atención fue la insólita y sorpresiva condición que le puso a la producción de Marcelo Tinelli.



Lucas Bertero, del programa Entrometidos TV, contó que luego de la gala del lunes, el conductor dispuso que todos se quedaran para grabar la emisión que salió el martes por la noche. “Entre el vivo y el grabado, hay una famosa que estaba parada en la valla a la que le llega un mensaje de WhatsApp que dice: ‘Te tenés que ir del piso’”, contó el panelista.

Zaira Nara y Marcelo Tinelli en el Bailando 2023. Foto: captura de TV.



Según contó el periodista, Zaira Nara estalló de bronca cuando vio a Alicia Barbasola, la pareja de su padre, Andrés Nara. “Me la sacan de ahí. No la quiero ver en el piso, por favor”, pidió la hermana de Wanda a la producción del Bailando 2023.



“Anoche, la señora Zaira Nara la hizo echar a Alicia Barbasola de Showmatch”, comenzó contando Lucas Bertero.“Pampita se va de vacaciones y Zaira va a ser quien la reemplace en el jurado”, remarcó.



“No la quiere ver ahí parada ni en ningún lado. Alicia es la pareja del papá. Y Zaira estuvo en la pecera del streaming. No se la tuvo que cruzar mucho y por eso no le molestó, pero ahora, que va a formar parte del jurado, no quiere que esté Barbasola los días que ella esté ahí”, agregó el panelista.

Zaira Nara pidió que se vaya del Bailando Alicia Barbasola, la pareja de Andrés Nara.



“A Alicia anoche la invitaron a retirarse y ella, de manera ubicada, se fue muy mal para evitar escándalos. Accedió al pedido de la producción y se fue. Le enviaron un mensaje de texto para evitar el revuelo entre las 60 cámaras que estaban ahí”, continuó contando en referencia al pedido de Zaira Nara.



Por último, Lucas Bertero criticó a la integrante del jurado del Bailando 2023 al recordar que la pareja de su padre tiene más experiencia en los medios. “Recibió el texto de alguien de confianza de LaFlia y fue horrible, porque a Zaira no le molesta en nada dejarla ganarse el pan a la chica. Y es más, Alicia está en el medio desde antes que Zaira. Le guste o no le guste”, cerró.