Dani La Chepi confesó cómo conoció a su nuevo novio

Las sombras que la persiguieron se esfumaron y ahora son parte de un recuerdo, de una llaga de aprendizaje. Ya no la transita más la depresión, ni los ataques de pánico. Dani La Chepi vive un presente cálido y totalmente estimulante con la germinación de un nuevo amor.

La actriz encontró un alma que la animó a lanzarse a la aventura de configurar una pareja. Sí, la talentosa artista acaba de confirmar su nueva relación, que nació en los últimos meses y que la mantiene como flotando por la atmósfera y llena de mariposas en el vientre.

https://cdn.jwplayer.com/previews/69LEFqVf-

Dani profundizó el puente que la conectó con Julián, ese empresario misterioso del que no desea revelar la identidad, en su visita a Noche al Dente, el ciclo que conduce Fernando Dente todas las noches por América TV. Ahí, la humorista reveló el origen del vínculo sentimental.

Apenas pisó el estudio, La Chepi esbozó una sonrisa de par en par y con los ojos iluminados contó: “Hay amor”. Y luego detalló la manera en que se cruzó en su camino con este hombre que la conquistó: “No lo conocí en una aplicación, me lo presentaron”.

Sobre su personalidad, que dista de la fascinación por las cámaras, por el ruido mediático, Dani narró: “Julián es su segundo nombre. Él detesta las cámaras, gracias al cielo. No como la relación anterior, que estaba un poquito cebado. ¿Viste cuando a los nenes les decís que no coman chocolate a la noche porque sino no se duermen más? Bueno, era su chocolatito”.

Tras ese palo a su anterior pareja, Javier Cordone, la humorista amplió en la postura de su actual novio: “Él no quiere. Es reciente y vamos a cuidar las cositas”. Así como no pudo ni quiso ocultar todo lo que siente en su corazón: “Yo me enamoro al segundo día”.