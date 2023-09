Agredieron a Jorge Rial a la salida de la radio: el video de la cámara de seguridad

Jorge Rial vivió este miércoles una violenta situación a la salida de la radio 10. Fue Diego Brancatelli quien contó detalles de lo sucedido en Argenzuela (C5N).

"Lamentablemente tenemos que comenzar otra vez con el odio, con la violencia. Agredieron a Jorge Rial cuando salía de Radio 10. Estamos viendo las imágenes", adelantó el periodista mientras ponían al aire el video de las cámaras de seguridad. En las imágenes se puede ver como una mujer agrede al conductor.

Tras las repercusiones de la noticia, fue el propio Rial quien salió de manera telefónica en el programa de C5N y contó detalles del hecho. "Salí como siempre, que salgo primero, solo, yo no tengo custodia, nada. Me estaban esperando los chicos de Socios del Espectáculo (El Trece) para hacer una nota, me paro y veo qué hay una señora parada en la puerta que se da vuelta y me encara", comenzó relatando.

"Me empieza a gritar, lo que recuerdo porque es medio inconexo, me dice: 'Deja de perseguirme, deja de mandarme gente a mi casa y espiarme. ¿Qué te importa lo que tengo en la nariz? Si querés te estornudo para que veas'", agregó.

"Entonces yo ahí, en las imágenes se ve que abrazo al notero, porque intenté calmarla al principio. Le decía: ‘No sé quién sos, no te conozco, te estás equivocando’. Se la lleva la gente de seguridad hacia la esquina y arranco la nota normal, como estaba previsto", sumó Rial.

“Me di cuenta rápidamente que estaba desequilibrada mentalmente. Lo digo porque acá no hubo connotación política. Es alguien que está obsesionada conmigo, todos los días publica tuits", expuso.

"Estaba haciendo la nota y de golpe veo que viene corriendo desde la esquina, me encara y saca una botella. Instintivamente levanto el brazo derecho y me pega. Ahí me doy cuenta que era una botella que estaba casi llena. La verdad pegó fuerte. Ahí yo ya digo: ‘Para’. Y pido que llamen a la policía", relató.