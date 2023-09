La China Suárez contó quien cree que le hizo magia negra

La China Suárez se convirtió sin dudas en una de las celebridades más reconocidas del mundo del espectáculo. Sus proyectos laborales tanto en la música como en el cine y la TV, sus romances y su enorme belleza, la transformaron en un verdadero ícono influencer de los tiempos que corren. Esta misma atención protagónica que tiene puede generar un foco negativo, desde la envidia y la mala onda, y quizá por esa razón es que ella está convencida que le hicieron magia negra.

No es algo que se le haya ocurrido solo a la China Suárez de la nada, sino que tiene que ver con el comentario que le hizo una persona especialista en el tema. Ante esto, habría tomado recaudos para eliminar ese trabajo que le hicieron.

La China Suárez lanzó una fuerte acusación en sus redes.

“Hace poco me dijeron que me habían hecho magia negra. Así que estoy con mi altar”, explicó la ex Casi Ángeles en un vivo de Instagram, advirtiendo que no tiene miedo de la situación pero que sí se preocupó por deshacer la supuesta macumba.

"No existe la magia negra”, “Que las hay, las hay”, “Yo sí creo” y “Andá a un curandero”, fueron algunas de las devoluciones que recibió en medio de su transmisión. A lo que la China Suárez respondió: "¿Que vaya a un curandero? No, me da miedo".

Este comentario despertó la intriga dentro de sus seguidores, quienes alarmados por este inconveniente que está pasando su ídola comenzaron a preguntarle quién creía que podía ser el o la responsable de este trabajo.

Uno de sus seguidores, disparando a mansalva y sin justificativo alguno, dio su opinión sobre quién podría ser. “Sí, creo que le hicieron y sabemos quién. La de los perfiles falsos”, escribió, haciendo referencia a Wanda Nara.

La China Suárez mostró algunas estrategias que tiene para defenderse de la magia negra.

Sin embargo, lejos de dar nombres y acusar sin prueba alguna, la China Suárez se animó a responder quién cree que fue la persona que le habría hecho esta macumba. “Sé quién fue, porque soy pisciana. Y sé que al que la hace, le vuelve. Pero bueno…”, arrojó.

Por otro lado, la también cantante confesó que recurrió a diferentes especialistas en el tema y que en su casa tiene distintos objetos para alejar la magia negra, como un recipiente repleto de caramelos y un artefacto especial para apagar las velas.