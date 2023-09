Convocan a una marcha contra Aníbal Lotocki en la puerta de su casa: qué día y a qué hora es

En medio del repudio y escrache que se le hizo a Aníbal Lotocki tras conocerse la dolorosa noticia sobre la muerte de Silvina Luna, este viernes en A la tarde revelaron detalles de una convocatoria especial: una marcha exigiendo justicia por las víctimas que dejaron las mala praxis del médico.

Por más que duela decirlo, Silvina Luna es una víctima más de una cadena de lamentables muertes que se dieron en este último tiempo generadas a partir de las cirugías de Aníbal Lotocki. Es el cuarto caso que lo involucra, recordando que semanas atrás también se dio el deceso de otra personalidad del espectáculo como Mariano Caprarola.

Tras el duro golpe que significó la muerte de la rosarina este jueves, todos los cañones apuntaron nuevamente contra el polémico médico y de hecho varias personas allegadas al barrio de Florida -donde él vive- hicieron una suerte de escrache en la puerta de su casa.

Sin embargo, sin ánimos de alimentar la violencia y tratando de poner un poco de orden y consciencia dentro de los pedidos de justicia, en el programa de Karina Mazzocco dieron una importante información para aquellos que deseen protestar.

“Voy a confirmar el día de la marcha. Tengo la información en mi celular que tiene que ver con la movilización que se va a hacer por las cuatro víctimas”, relató Matías Vázquez, cronista del ciclo de América TV.

“El slogan es ‘necesitamos el acompañamiento de todos para pedir Justicia’. Va a ser el próximo miércoles a las 19 horas en la casa de Aníbal Lotocki. Te esperamos con una velita para pedir por las víctimas”, agregó.

Aníbal Lotocki fue escrachado luego de la muerte de Silvina Luna.

Por su parte, la conductora del programa agregó que esto se trata de “un escrache popular”, recordando que además de Silvina Luna, este pedido de justicia también involucra los casos de Mariano Caprarola, Romina Vega y Cristián Zárate.