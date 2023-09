Revelan el verdadero motivo de la pelea entre Paula Chaves y Sabrina Rojas

En Socios del Espectáculo revelaron lo que hasta ahora era un desconocido dato que explicaría el verdadero motivo de la pelea entre Paula Chaves y Sabrina Rojas, que desde hace un tiempo ya no se pueden ni ver.



“El otro día recordamos haber contado que alguna vez hubo un problema entre Paula Chaves y Sabrina Rojas, porque una le había prestado a la otra el SUM de su casa para un festejo y que no había pagado los gastos que ameritaba ese SUM. ¿Había algo de eso?”, le preguntó Adrián Pallares a Ximena Capristo.



“No sé. La verdad que eso no lo sé. Son cosas que prefiero no contar. Prefiero no acordarme de algunas cosas”, respondió la ex Gran Hermano y pareja de Gustavo Conti en el programa de Canal 13.



“Claro, ¿eso pasó en el programa de Ángel de Brito? Donde él te pregunta por Sabrina Rojas y Paula Chaves y vos contás eso de que, cuando se iban Sabrina y Luciano, les sacaban el cuero”, le repreguntó Rodrigo Lussich.



En la charla con Ángel de Brito, a la que hicieron referencia Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Ximena Capristo reconoció que en esos encuentros nadie quería irse por cómo criticaban Paula Chaves y Pedro Alfonso.

Paula Chaves, Ximena Capristo y Sabrina Rojas.



“No, era un poco todos de todos. Era horrible la situación porque, en realidad, siempre los que nos juntábamos éramos nosotros con Sabrina y Luciano, que ellos estaban en pareja y a Sabrina yo la conozco desde hace 20 años”, contestó Ximena Capristo.



“Después se acoplaron la pareja de Paula y Pedro. Pero había una re buena onda. Había re buena relación y por eso no entiendo, digamos, lo que hace Pedro con Gus, porque Gus, más allá de todo su macho que se ve, es un tipo súper sensible y es re amiguero”, agregó Capristo.