Qué dijo Jorge Lanata al volver a la radio tras estar internado

El pasado sábado, Jorge Lanata recibió el alta médica tras estar varios días internado en terapia intensiva. El conductor salió de la Fundación Favaloro y este lunes volvió a formar parte de su programa en Radio Mitre.

Al finalizar el programa de Eduardo Feinmann anunció el pase a Lanata Sin Filtro. “Señores vamos al pase y tengo una sorpresa”, dijo el conductor de Alguien tiene que decirlo, antes de reecontrarse con Lanata: “Lo que te extrañé no tenés idea”.

“Yo también a vos... Estoy bien, estoy cansado con la duda de si empezaba hoy o el miércoles para ver como seguía la historia, pero acá estoy”, respondió Lanata volviendo al aire. en sus primeros minutos al aire.

Jorge Lanata retomó su programa de radio, tras estar varios días internado.

“Estuve complicado, pero es todo tan eventual que de golpe no te pasa nada y de golpe te pasa, es totalmente eventual. Hubo tres etapas que tuve y la última fue más complicada que se llama shock séptico (una infección generalizada). La sensación que tengo ahora es que tuve como cuatro o cinco meses afuera y no porque en verdad estuve un mes, pero cuando lo ves parece más”, reflexionó Jorge Lanata.

“Tengo la sensación que si no lo tomás demasiado en cuenta, son cosas que pueden o no pasar. No sabés. Eso es lo que lo hace maravilloso y raro. ¿Por qué estoy acá y no me quedé? Es raro. ¿Cuál es la fuerza que te hizo reaccionar?”, se interrogó el propio conductor.

Además Lanata confesó que en esta realmente sintió miedo, "fue peor que el trasplante, que es otro tipo de quilombo. Lo que va a pasar es lo que tiene que pasar. Vas preparado. Acá no hay plan. En un momento estuve asustado porque fui y volví de la terapia varias veces. Me asusté cuando pensé ‘¿cómo sigue esto?’”.

“Mi mensaje universal después de todo esto es que garchen todo lo que puedan, quiéranse, no pierdan el tiempo. Ya sé que suena a discurso hippie pero no lo es. Es así, no hay tiempo. Es la vida y la muerte. Hagamos menos planes, es lo que a mí me quedó de esos días y démosle para delante”, agregó Jorge Lanata.